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「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比920円高の63420円
*09:06JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比920円高の63420円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.80円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京エレク＜8031＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比920円高の63420円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は67.36ドル安の49693.20ドル、ナスダックは314.14ポイント高の26402.34で取引を終了した。PPIが約3年ぶりとなる大幅な伸びとなったためインフレ警戒感がさらに高まり、寄り付き後、まちまち。半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクが支え、ナスダックは終日堅調に推移し、連日過去最高値を更新。中盤にかけ、原油価格が下落するとダウも回復し、終盤にかけ下げ幅を縮小し、終了した。
13日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円75銭へ弱含んだのち157円93銭まで上昇し、157円90銭で引けた。原油高や米4月生産者物価コア指数が22年以降で最高となり、インフレ懸念に長期金利が上昇。ドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1697ドルへ下落後、1.1717ドルまで強含み、1.1712ドルで引けた。
NY原油先物6月限は反落（NYMEX原油6月限終値：101.02 ↓1.16）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－1.16ドル（－1.14％）の101.02ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 2619 184 7.5
6
6902 (DNZOY) ファナック 26.13 8247 567 7.3
8
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5050 180 3.7
0
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1452 50 3.5
7
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4863 158 3.3
6
「ADR下落率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
1925 (DWAHY) 大和ハウス工業 29.05 4584 -193 -4.0
4
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.75 3432 -68 -1.9
4
6752 (PCRHY) ソニー 22.79 3596 -64 -1.7
5
■そのたADR（13日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.00 2430
34
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.18 0.00 5665
5
8035 (TOELY) 住友商事 48.70 1.51 7685 -
14
6758 (SONY.N) TDK 18.80 0.07 2967 5
0.5
9432 (NTTYY) KDDI 16.12 -0.85 2544
3.5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.00 950
15
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.36 -1.01 4791
41
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.65 1.12 6202 1
90
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.12 4863 1
58
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.56 -0.22 7436
19
8001 (ITOCY) 丸紅 36.58 -314.24 577 -51
63
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.89 0.04 7014 -
36
8031 (MITSY) 東京エレク 165.46 1.89 52219 8
79
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7890
90
4568 (DSNKY) 第一三共 17.20 -0.09 2714 -1
1.5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.42 -0.14 2342
1.5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.19 0.24 1041 -10
48
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.30 0.40 1699
1.5
7267 (HMC.N) スズキ 45.82 0.80 1808
0
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.55 0.39 6170 -
10
6902 (DNZOY) ファナック 26.13 1.65 8247 5
67
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.65 -0.05 7780 -
25
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.66 -0.13 2156 -
14
8411 (MFG.N) オリックス 37.96 0.32 5990 -
28
6367 (DKILY) ダイキン工業 16.25 0.22 25643 -1
37
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.64 0.22 5252
60
7741 (HOCPY) キヤノン 26.48 0.28 4179
10
6503 (MIELY) 三菱電機 82.00 1.35 6470
2
6981 (MRAAY) 日東電工 19.49 -0.05 3076 -
12
7751 (CAJPY) 任天堂 11.16 -0.18 7044 -
97
6273 (SMCAY) SMC 26.78 0.00 84518 2
68
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.74 0.31 374
9.6
6146 (DSCSY) ディスコ 46.70 1.10 73693 8
53
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.84 -0.06 1868 -
5.5
8053 (SSUMY) 三菱商事 37.09 2.04 5853 -
11
6702 (FJTSY) 富士通 21.17 0.33 3341 -
15
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.61 21.01 20926 5
16
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.43 0.10 3292 -
16
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.01 1991 4
9.5
8002 (MARUY) 三井物産 775.80 29.40 6121 -
11
6723 (RNECY) ルネサス 11.59 -0.14 3658
83
6954 (FANUY) 京セラ 18.38 0.25 2900 1
8.5
8725 (MSADY) 第一生命HD 19.02 0.18 1501
-1
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.50 -0.16 4497
14
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.26 -0.05 6669
31
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.33 -0.11 3260 -
22
6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 0.00 2619 1
84
6857 (ATEYY) シスメックス 8.46 0.28 1335
-7
4543 (TRUMY) テルモ 12.32 0.16 1944
-6
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.60 0.26 1515
20
（時価総額上位50位、1ドル157.8円換
算）《AN》
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