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5/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 5/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（63272.11、+529.54）
・ナスダック総合指数は上昇（26402.34、+314.14）
・SOX指数は上昇（12017.98、+300.72）
・シカゴ日経225先物は上昇（63420、+110）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49693.20、-67.36）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（101.02、-1.16）
・ドル円相場（157.80-90）
・対外・対内証券投資(先週)
・4月マネーストック
・増一行日銀審議委員が講演
・4月米国小売売上高
・米国新規失業保険申請件数
・4月米国輸入物価指数
・3月米国企業在庫
・トランプ米大統領が中国を訪問(北京、15日まで)
・米国バー連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演
・米国クリーブランド連銀総裁が挨拶
・1-3月期英国GDP速報値
・3月英国鉱工業生産指数
・3月英国商品貿易収支
・4月インド卸売物価指数《YY》
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