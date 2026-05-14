*08:32JST 5/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（63272.11、+529.54）

・ナスダック総合指数は上昇（26402.34、+314.14）

・SOX指数は上昇（12017.98、+300.72）

・シカゴ日経225先物は上昇（63420、+110）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（49693.20、-67.36）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（101.02、-1.16）

・ドル円相場（157.80-90）

・対外・対内証券投資(先週)

・4月マネーストック

・増一行日銀審議委員が講演

・4月米国小売売上高

・米国新規失業保険申請件数

・4月米国輸入物価指数

・3月米国企業在庫

・トランプ米大統領が中国を訪問(北京、15日まで)

・米国バー連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演

・米国クリーブランド連銀総裁が挨拶

・1-3月期英国GDP速報値

・3月英国鉱工業生産指数

・3月英国商品貿易収支

・4月インド卸売物価指数《YY》