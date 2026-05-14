東急とアットホーム、「ツギツギ」と「膝栗毛」で業務提携、まち歩きと宿泊を接続

■「文」を宿泊ポイントに交換、宿を起点に地域回遊と再訪機会の創出を推進

東急<9005>(東証プライム)とアットホームは5月13日、東急が提供する定額制宿泊サービス「ツギツギ」と、アットホームが運営するまち歩きコンテンツアプリ「膝栗毛(ひざくりげ)」に関する業務提携契約を締結したと発表した。同提携により、両社が取り組んできた地域との接点づくりを生かし、まち歩き体験と宿泊をつなぐ仕組みを推進する。

同日から、「膝栗毛」で獲得したポイント「文(もん)」を「ツギツギ」の宿泊ポイントへ交換できる仕組みを開始した。通常交換レートは500文=「ツギツギ」宿泊ポイント1ポイントで、「ツギツギ」宿泊ポイント10ポイントにより1泊分の宿泊が可能となる。2026年5月13日から12月31日までは開始記念キャンペーンとして、300文=1ポイントのレートを適用する。対象は「ツギツギ」有料会員かつ「膝栗毛」アプリユーザーで、対象ルートは「膝栗毛」内の「東海道五十三次」ルートとなる。

「ツギツギ」は全国450以上の提携宿泊施設から選べる定額制宿泊サービスで、2泊・5泊・14泊の3プランを用意し、全プランで同伴者1名まで無料で宿泊できる。「膝栗毛」はGPS連動の音声ガイドやオリジナル記事を通じて地域の歴史や文化に触れられる無料アプリ。両社は、宿を起点にまちを歩き、地域の魅力を知る体験を広げることで、地域内の回遊促進、滞在価値の向上、再訪機会の創出を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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