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前日に動いた銘柄 part1 MARUWA、カカクコム、PALTACなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 MARUWA、カカクコム、PALTACなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
東レ＜3402＞ 1167.5 +22
27年3月期事業利益12.7％増予想。
大林組＜1802＞ 3699 -217
27年3月期営業利益7.5％減予想。
バンナムHD＜7832＞ 3817 +168
26年3月期営業利益5.2％増。従来予想の0.4％増を上回る。
SANKYO＜6417＞ 1732 -83
営業利益は前期15.1％減・今期10.4％減予想。
日ゼオン＜4205＞ 2299.5 +309.5
営業利益は前期24.1％増・今期4.5％増予想。
グリーHD＜3632＞ 415 +52
配当方針の変更と前期増配を発表。
PALTAC＜8283＞ 6345 +1000
メディパルHD実施のTOB価格にサヤ寄せ続く。
東京エネシス＜1945＞ 2479 +456
大幅増益・増配ガイダンスをポジティブ視。
日本化薬＜4272＞ 2180.5 +400
連続増益見通しや高水準の自社株買いを評価。
日本ビジネスシステムズ＜5036＞ 1661 +289
業績・配当予想を上方修正。
オエノンHD＜2533＞ 502 +80
第1四半期大幅営業増益決算や自社株買いで。
カカクコム＜2371＞ 3425 +500
EQTによるTOB価格を上回る推移に。
AOKI HD＜8214＞ 1712 +230
増益・増配見通しにポジティブ反応。
オリンパス＜7733＞ 1846 +305.5
上振れ決算を受けて買い安心感優勢に。
オークネット＜3964＞ 1450 +232
第1四半期決算時での上方修正ポジティブ視。
古河電気工業＜5801＞ 58130 +7700
決算発表を受けての上値追いが継続。
ニプロ＜8086＞ 1630.5 +170
今期の大幅増益見通しを高評価の動き。
NISSHA＜7915＞ 1453 +165
12月期通期の業績予想を上方修正している。
MARUWA＜5344＞ 77410 +10000
決算説明会が開催のもようで。
東洋紡＜3101＞ 1729 +212
野村證券では目標株価を引き上げ。
参天製薬<4536> 1815 +253.5
今期はコンセンサス上振れで大幅増益見通し。
東和銀行<8558> 1214 +128
今期純損益黒字化予想や増配を買い材料視。
JMDC<4483> 2817 +363
突っ込み警戒感からの押し目買いも。
セコム<9735> 6095 +506
順調決算に加えて自社株買い発表評価。
太平洋セメント<5233> 4213 +432
4月からの値上げ発表などをポジティブ視。
扶桑化学工業<4368> 4410 +420
今期大幅増益見通しを引き続き好感。
KLab<3656> 255 +31
「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」アップデートへの期待続く。
エイチ・ツー・オー リテイリング<8242> 2485+231
自社株買いなども評価で決算発表後は買い優勢。
電源開発<9513> 4168 +321
今期業績見通しがポジティブインパクトに。
カナデビア<7004> 1407 +139
今期業績は急回復見通しに。
スタンレー電気<6923> 3543 +337
市場予想以上の増益ガイダンスで。
ブイ・テクノロジー<7717> 5570 +705
今期の大幅経常増益見通しを好感。
バリューコマース<2491> 504 +35
カナメ・キャピタルが大株主に。
NTN<6472> 479.4 +44.3
日本精工との経営統合を発表でプレミアム期待先行。
メルカリ<4385> 4195 +381
マッコーリー証券など目標株価を引き上げ。
大崎電気工業<6644> 1755 -393
今期業績見通しは中計目標値を下振れ。
ニデック<6594> 2435 -394
品質不正の疑い1000件超などと伝わる。
川田テクノロジーズ<3443> 1274 -263
今期の減益・減配見通しを嫌気。
富士製薬工業<4554> 2013 -344
決算発表を受けて出尽くし感か。
JUKI<6440> 622 -96
第1四半期決算マイナス視の動き続く。
イーレックス<9517> 911 -114
今期のガイダンスは未定としている。
インターメスティック<262A> 2017 -193
第1四半期上振れ決算だが出尽くし感優勢。《CS》
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