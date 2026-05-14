*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 MARUWA、カカクコム、PALTACなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

東レ＜3402＞ 1167.5 +22

27年3月期事業利益12.7％増予想。

大林組＜1802＞ 3699 -217

27年3月期営業利益7.5％減予想。

バンナムHD＜7832＞ 3817 +168

26年3月期営業利益5.2％増。従来予想の0.4％増を上回る。

SANKYO＜6417＞ 1732 -83

営業利益は前期15.1％減・今期10.4％減予想。

日ゼオン＜4205＞ 2299.5 +309.5

営業利益は前期24.1％増・今期4.5％増予想。

グリーHD＜3632＞ 415 +52

配当方針の変更と前期増配を発表。

PALTAC＜8283＞ 6345 +1000

メディパルHD実施のTOB価格にサヤ寄せ続く。

東京エネシス＜1945＞ 2479 +456

大幅増益・増配ガイダンスをポジティブ視。

日本化薬＜4272＞ 2180.5 +400

連続増益見通しや高水準の自社株買いを評価。

日本ビジネスシステムズ＜5036＞ 1661 +289

業績・配当予想を上方修正。

オエノンHD＜2533＞ 502 +80

第1四半期大幅営業増益決算や自社株買いで。

カカクコム＜2371＞ 3425 +500

EQTによるTOB価格を上回る推移に。

AOKI HD＜8214＞ 1712 +230

増益・増配見通しにポジティブ反応。

オリンパス＜7733＞ 1846 +305.5

上振れ決算を受けて買い安心感優勢に。

オークネット＜3964＞ 1450 +232

第1四半期決算時での上方修正ポジティブ視。

古河電気工業＜5801＞ 58130 +7700

決算発表を受けての上値追いが継続。

ニプロ＜8086＞ 1630.5 +170

今期の大幅増益見通しを高評価の動き。

NISSHA＜7915＞ 1453 +165

12月期通期の業績予想を上方修正している。

MARUWA＜5344＞ 77410 +10000

決算説明会が開催のもようで。

東洋紡＜3101＞ 1729 +212

野村證券では目標株価を引き上げ。

参天製薬<4536> 1815 +253.5

今期はコンセンサス上振れで大幅増益見通し。

東和銀行<8558> 1214 +128

今期純損益黒字化予想や増配を買い材料視。

JMDC<4483> 2817 +363

突っ込み警戒感からの押し目買いも。

セコム<9735> 6095 +506

順調決算に加えて自社株買い発表評価。

太平洋セメント<5233> 4213 +432

4月からの値上げ発表などをポジティブ視。

扶桑化学工業<4368> 4410 +420

今期大幅増益見通しを引き続き好感。

KLab<3656> 255 +31

「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」アップデートへの期待続く。

エイチ・ツー・オー リテイリング<8242> 2485+231

自社株買いなども評価で決算発表後は買い優勢。

電源開発<9513> 4168 +321

今期業績見通しがポジティブインパクトに。

カナデビア<7004> 1407 +139

今期業績は急回復見通しに。

スタンレー電気<6923> 3543 +337

市場予想以上の増益ガイダンスで。

ブイ・テクノロジー<7717> 5570 +705

今期の大幅経常増益見通しを好感。

バリューコマース<2491> 504 +35

カナメ・キャピタルが大株主に。

NTN<6472> 479.4 +44.3

日本精工との経営統合を発表でプレミアム期待先行。

メルカリ<4385> 4195 +381

マッコーリー証券など目標株価を引き上げ。

大崎電気工業<6644> 1755 -393

今期業績見通しは中計目標値を下振れ。

ニデック<6594> 2435 -394

品質不正の疑い1000件超などと伝わる。

川田テクノロジーズ<3443> 1274 -263

今期の減益・減配見通しを嫌気。

富士製薬工業<4554> 2013 -344

決算発表を受けて出尽くし感か。

JUKI<6440> 622 -96

第1四半期決算マイナス視の動き続く。

イーレックス<9517> 911 -114

今期のガイダンスは未定としている。

インターメスティック<262A> 2017 -193

第1四半期上振れ決算だが出尽くし感優勢。《CS》