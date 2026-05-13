*17:18JST 東京為替：ドル・円は小高い、上値に重さも

13日の東京市場でドル・円は小高い。中東情勢の不透明感で再び原油高に振れ、ドル買い先行。また、日経平均株価の強含みで円売りが強まり、157円56銭から小幅上昇。為替介入への警戒感は根強くドルは上値の重さが目立ったが、夕方にかけて157円84銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・円は185円15銭から184円70銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1741ドルから1.1705ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値62,398.02円、高値63,347.91円、安値62,318.87円、終値63,272.11円(前日比529.54円高)

・17時時点：ドル・円157円80-90銭、ユ-ロ・円184円70-80銭

【要人発言】

・国際エネルギー機関（IEA）

「中東紛争で石油備蓄が記録的なペースで減少」

・ルクソンNZ首相

「債務をGDP比約40％に抑制」

「2028/29会計年度までに営業黒字の回復に注力」

【経済指標】

・日・3月経常収支：+4兆6815億円（予想：+3兆8965億円）《TY》