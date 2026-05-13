*17:08JST LIFULL---2Q増収・営業利益2ケタ増、HOME'S関連事業が引き続き好調を維持

LIFULL＜2120＞は12日、2026年9月期第2四半期（25年10月-26年3月）連結決算＜IFRS＞を発表した。売上収益が前年同期比4.3%増の149.01億円、営業利益が同28.5%増の23.44億円、税引前利益が同35.5%増の24.41億円、親会社株主の所有者に帰属する中間利益が同58.5%減の15.44億円となった。

継続的なサイト開発・営業強化等の施策が奏功し、HOME'S関連事業が引き続き好調となった。また、AI活用をさらに促進しており、様々なサービスにAIを活用した機能を実装し、生産性向上に向けて社内のAI活用を推進している。

HOME'S関連事業の売上収益は前年同期比4.2%増の135.84億円、セグメント利益は同19.1%増の25.91億円となった。

2026年9月期通期の連結業績予想については、売上収益が前期比5.6%増の297.00億円、営業利益が同21.4%減の30.00億円、親会社の所有者に帰属する当期利益が同64.3%減の19.00億円とする期初計画を据え置いている。《KA》