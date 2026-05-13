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東証グロ－ス指数は反発、押し目買い優勢だが上値は重い展開
*17:02JST 東証グロ－ス指数は反発、押し目買い優勢だが上値は重い展開
東証グロース市場指数 1059.93 ＋9.83／出来高 4億271万株／売買代金 2509億円東証グロース市場250指数 827.65 ＋9.01／出来高 2億416万株／売買代金 2356億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は283、値下がり銘柄数は268、変わらずは39。
前日12日の米株式市場でダウ平均は小幅に3日続伸。中東緊張を背景とした原油価格の上昇に加え、コア消費者物価指数（CPI）が予想以上に加速し、長期金利が上昇したことなどが株価の重しとなった。ダウは終盤にかけプラスに持ち直した。
今日のグロ－ス市場は買い優勢だが上値は重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.24％高となった。朝方はやや売りが先行した。中東情勢の先行き不透明感が継続し、昨日の海外市場で原油価格が強含みで推移し、米長期金利が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。また、14日と15日に行われる予定の米中首脳会談の結果を見極めたいとして、積極的な買いを見送る向きもあった。一方、新興市場企業の3月決算発表が増えており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価支援要因となった。また、昨日の東証グロース市場指数が2.6％下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすく、東証グロース市場指数は朝方の売り一巡後はプラスに転じた。ただ、午後は投資資金が東証プライムに向かったこともあり、新興市場は上値の重い展開となった。
個別では、営業利益が前期0.22億円に対し今期4.00億円予想と発表したデータHR＜3628＞、切除不能膵がんなど対象のPAI-1阻害薬の第2相医師主導治験が開始されたと発表したレナサイエンス＜4889＞、営業利益が前期3.6倍・今期2.4倍予想で発行済株式数の5.3％上限の自社株買いも発表したドリコム＜3793＞、27年3月期営業利益が44％増予想で配当実施も発表したエクサウィザーズ＜4259＞が上げた。時価総額上位銘柄では、Syns＜290A＞やGNI＜2160＞が上昇。値上がり率上位には、グローバルW＜3936＞、ビーマップ＜4316＞などが顔を出した。
一方、第1四半期営業損益が0.70億円の赤字となったWASHハウス＜6537＞、26年6月期業績予想を下方修正したマイクロ波化学＜9227＞、前日大幅高の反動安となったVALUENEX＜4422＞、25日線を割り込み手仕舞い売りを誘ったChordia＜190A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、サンバイオ＜4592＞やヒューマンメイド＜456A＞が下落。値下がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、犬猫生活＜556A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3936|グローバルＷ | 206| 50| 32.05|
2| 4316|ビーマップ | 227| 50| 28.25|
3| 4889|レナサイエンス | 1421| 300| 26.76|
4| 3628|データＨＲ | 600| 100| 20.00|
5| 4259|エクサウィザーズ | 911| 149| 19.55|
6| 9256|サクシード | 1124| 150| 15.40|
7| 1436|グリーンエナジー | 1888| 240| 14.56|
8| 554A|バトンズ | 1948| 246| 14.45|
9| 177A|コージンバイオ | 1600| 198| 14.12|
10| 4572|カルナバイオ | 468| 48| 11.43|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 937| -145| -13.40|
2| 6085|アキテクツＳＪ | 483| -64| -11.70|
3| 9227|マイクロ波化学 | 854| -108| -11.23|
4| 6537|ＷＡＳＨハウス | 308| -38| -10.98|
5| 4592|サンバイオ | 2026| -211| -9.43|
6| 556A|犬猫生活 | 3840| -395| -9.33|
7| 190A|Ｃｈｏｒｄｉａ | 137| -14| -9.27|
8| 2981|ランディックス | 2070| -209| -9.17|
9| 332A|ミーク | 1578| -140| -8.15|
10| 7074|２４７ＨＤ | 183| -15| -7.58|《SK》
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