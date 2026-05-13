*16:57JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、キオクシアHDやダイキンが2銘柄で約159円分押し上げ

13日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり158銘柄、値下がり64銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日12日の米国株式市場はまちまち。中東緊張を背景とした原油価格の上昇に加え、コア消費者物価指数（CPI）が予想以上に加速し、インフレを警戒し、寄り付き後、下落。長期金利の上昇が嫌気され、ナスダックは、下落した。一方、ダウは終盤にかけプラスに持ち直し、主要指数は高安まちまちで終了した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は344.55円安の62398.02円と反落して取引を開始した。中東情勢の先行き不透明感が継続するなか、原油価格が強含みで推移し、米長期金利が上昇したことが投資家心理を慎重にさせた。ただ、寄り付きは半導体関連株を中心に売りが先行したが、その後は主力株への買いが支えとなり、指数は切り返す展開となった。前場中盤にかけては好決算銘柄への物色も強まった。7日に付けた62833円を上回って最高値を更新し、終値で初めて63000円台に乗せた。

大引けの日経平均は前営業日比529.54円高の63272.11円となった。東証プライム市場の売買高は28億187万株、売買代金は10兆4909億円だった。業種別では、非鉄金属、卸売業、輸送用機器などが上昇した一方で、金属製品、建設業、石油・石炭製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は58.9％、対して値下がり銘柄は37.7％となっている。

値上がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞となり1銘柄で日経平均を約103円押し上げた。同2位はダイキン＜6367＞となり、フジクラ＜5803＞、オリンパス＜7733＞、住友電工＜5802＞、三菱商＜8058＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約100円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、TDK＜6762＞、塩野義薬＜4507＞、信越化＜4063＞、レーザーテック＜6920＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 63272.11(+529.54)

値上がり銘柄数 158(寄与度+894.38)

値下がり銘柄数 64(寄与度-364.84)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜285A＞ キオクシアHD 50500 4400 103.25

＜6367＞ ダイキン工業 25780 1670 55.98

＜5803＞ フジクラ 7855 231 46.46

＜7733＞ オリンパス 1846 305.5 40.96

＜5802＞ 住友電気工業 12775 1125 37.71

＜8058＞ 三菱商事 5864 364 36.61

＜4062＞ イビデン 17060 510 34.19

＜9735＞ セコム 6095 506 33.92

＜6758＞ ソニーG 3660 176 29.50

＜8015＞ 豊田通商 7397 267 26.85

＜5801＞ 古河電気工業 58130 7700 25.81

＜6098＞ リクルートHD 7800 227 22.83

＜9983＞ ファーストリテ 72500 280 22.53

<9984> ソフトバンクG 6012 25 20.11

<8031> 三井物産 6132 264 17.70

<7832> バンナムHD 3817 168 16.90

<7203> トヨタ自動車 2939.5 96.5 16.17

<5706> 三井金属鉱業 54900 4050 13.58

<4385> メルカリ 4195 381 12.77

<6479> ミネベアミツミ 3914 348 11.67

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 28290 -415 -100.16

＜8035＞ 東エレク 51340 -820 -82.46

＜6762＞ TDK 2916.5 -44.5 -22.38

＜4507＞ 塩野義製薬 2978 -193 -19.41

＜4063＞ 信越化 7417 -103 -17.26

＜6920＞ レーザーテック 42490 -1000 -13.41

＜6954＞ ファナック 7680 -70 -11.73

<1803> 清水建設 3127 -338 -11.33

<1802> 大林組 3699 -217 -7.27

<4911> 資生堂 3101 -203 -6.80

<6723> ルネサスエレクトロニ 3575 -175 -5.87

<7735> SCREEN 11215 -215 -5.77

<6305> 日立建機 5290 -153 -5.13

<1801> 大成建設 17855 -710 -4.76

<6103> オークマ 4760 -340 -4.56

<6752> パナHD 3275 -130 -4.36

<6501> 日立製作所 4750 -118 -3.96

<6471> 日本精工 1263.5 -115.5 -3.87

<9766> コナミG 20160 -115 -3.86

<6361> 荏原製作所 5740 -101 -3.39《CS》