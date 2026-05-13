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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、キオクシアHDやダイキンが2銘柄で約159円分押し上げ

2026年5月13日 16:57

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記事提供元：フィスコ

*16:57JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、キオクシアHDやダイキンが2銘柄で約159円分押し上げ
13日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり158銘柄、値下がり64銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日12日の米国株式市場はまちまち。中東緊張を背景とした原油価格の上昇に加え、コア消費者物価指数（CPI）が予想以上に加速し、インフレを警戒し、寄り付き後、下落。長期金利の上昇が嫌気され、ナスダックは、下落した。一方、ダウは終盤にかけプラスに持ち直し、主要指数は高安まちまちで終了した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は344.55円安の62398.02円と反落して取引を開始した。中東情勢の先行き不透明感が継続するなか、原油価格が強含みで推移し、米長期金利が上昇したことが投資家心理を慎重にさせた。ただ、寄り付きは半導体関連株を中心に売りが先行したが、その後は主力株への買いが支えとなり、指数は切り返す展開となった。前場中盤にかけては好決算銘柄への物色も強まった。7日に付けた62833円を上回って最高値を更新し、終値で初めて63000円台に乗せた。

大引けの日経平均は前営業日比529.54円高の63272.11円となった。東証プライム市場の売買高は28億187万株、売買代金は10兆4909億円だった。業種別では、非鉄金属、卸売業、輸送用機器などが上昇した一方で、金属製品、建設業、石油・石炭製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は58.9％、対して値下がり銘柄は37.7％となっている。

値上がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞となり1銘柄で日経平均を約103円押し上げた。同2位はダイキン＜6367＞となり、フジクラ＜5803＞、オリンパス＜7733＞、住友電工＜5802＞、三菱商＜8058＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約100円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、TDK＜6762＞、塩野義薬＜4507＞、信越化＜4063＞、レーザーテック＜6920＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　63272.11(+529.54)

値上がり銘柄数 158(寄与度+894.38)
値下がり銘柄数 64(寄与度-364.84)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 50500　 4400　103.25
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 25780　 1670　 55.98
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　7855　 231　 46.46
＜7733＞　オリンパス　　　　　　1846　 305.5　 40.96
＜5802＞　住友電気工業　　　　 12775　 1125　 37.71
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　5864　 364　 36.61
＜4062＞　イビデン　　　　　　 17060　 510　 34.19
＜9735＞　セコム　　　　　　　　6095　 506　 33.92
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3660　 176　 29.50
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　7397　 267　 26.85
＜5801＞　古河電気工業　　　　 58130　 7700　 25.81
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7800　 227　 22.83
＜9983＞　ファーストリテ　　　 72500　 280　 22.53
<9984>　ソフトバンクG　　　　 6012　 25　 20.11
<8031>　三井物産　　　　　　　6132　 264　 17.70
<7832>　バンナムHD　　　　　 3817　 168　 16.90
<7203>　トヨタ自動車　　　　2939.5　 96.5　 16.17
<5706>　三井金属鉱業　　　　 54900　 4050　 13.58
<4385>　メルカリ　　　　　　　4195　 381　 12.77
<6479>　ミネベアミツミ　　　　3914　 348　 11.67

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 28290　 -415 -100.16
＜8035＞　東エレク　　　　　　 51340　 -820　-82.46
＜6762＞　TDK　　　　　　　2916.5　 -44.5　-22.38
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　2978　 -193　-19.41
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7417　 -103　-17.26
＜6920＞　レーザーテック　　　 42490　 -1000　-13.41
＜6954＞　ファナック　　　　　　7680　 -70　-11.73
<1803>　清水建設　　　　　　　3127　 -338　-11.33
<1802>　大林組　　　　　　　　3699　 -217　 -7.27
<4911>　資生堂　　　　　　　　3101　 -203　 -6.80
<6723>　ルネサスエレクトロニ　3575　 -175　 -5.87
<7735>　SCREEN　　　　　11215　 -215　 -5.77
<6305>　日立建機　　　　　　　5290　 -153　 -5.13
<1801>　大成建設　　　　　　 17855　 -710　 -4.76
<6103>　オークマ　　　　　　　4760　 -340　 -4.56
<6752>　パナHD　　　　　　　 3275　 -130　 -4.36
<6501>　日立製作所　　　　　　4750　 -118　 -3.96
<6471>　日本精工　　　　　　1263.5　-115.5　 -3.87
<9766>　コナミG　　　　　　　20160　 -115　 -3.86
<6361>　荏原製作所　　　　　　5740　 -101　 -3.39《CS》

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