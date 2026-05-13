関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:38JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか卸売業、輸送用機器、保険業、精密機器なども上昇。一方、金属製品が下落率トップ。そのほか建設業、石油・石炭製品、鉱業、電力・ガス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 8,197.32 ／ 5.34
2. 卸売業 ／ 6,601.34 ／ 3.84
3. 輸送用機器 ／ 4,640.68 ／ 2.79
4. 保険業 ／ 3,611.41 ／ 2.75
5. 精密機器 ／ 14,229.84 ／ 2.61
6. サービス業 ／ 2,938.53 ／ 2.23
7. 証券業 ／ 836.08 ／ 2.11
8. ガラス・土石製品 ／ 2,508.12 ／ 1.63
9. 繊維業 ／ 971.95 ／ 1.45
10. 銀行業 ／ 627.4 ／ 1.15
11. 機械 ／ 5,336.34 ／ 1.00
12. ゴム製品 ／ 5,297.82 ／ 0.94
13. 食料品 ／ 2,686.92 ／ 0.94
14. 陸運業 ／ 2,225.02 ／ 0.81
15. 情報・通信業 ／ 7,753.61 ／ 0.59
16. 海運業 ／ 2,055.98 ／ 0.57
17. 化学工業 ／ 3,152.36 ／ 0.55
18. 医薬品 ／ 3,949.51 ／ 0.53
19. 小売業 ／ 2,213.55 ／ 0.52
20. 水産・農林業 ／ 701.28 ／ 0.44
21. パルプ・紙 ／ 640.31 ／ 0.43
22. 鉄鋼 ／ 725.04 ／ 0.30
23. その他金融業 ／ 1,504.45 ／ 0.27
24. 不動産業 ／ 2,803.85 ／ 0.25
25. 電気機器 ／ 7,895.94 ／ 0.22
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,759.59 ／ 0.11
27. その他製品 ／ 5,761.25 ／ -0.33
28. 空運業 ／ 215.63 ／ -0.56
29. 電力・ガス業 ／ 693.64 ／ -0.77
30. 鉱業 ／ 1,150.65 ／ -1.18
31. 石油・石炭製品 ／ 2,880.06 ／ -1.49
32. 建設業 ／ 2,973.77 ／ -1.73
33. 金属製品 ／ 1,967.07 ／ -1.78《CS》
スポンサードリンク