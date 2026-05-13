*15:54JST 新興市場銘柄ダイジェスト:Finatextが年初来高値、データHRがストップ高

＜3628＞ データHR 600 +100

ストップ高。27年3月期の営業損益予想を4.00億円の黒字と発表している。データヘルス関連サービスとデータ利活用サービスで伸長を図るとともに、AI活用で生産性の向上と固定費の抑制を進める。同時に発表した26年3月期の営業損益は0.22億円の黒字（前期実績は5.16億円の赤字）で着地した。固定費削減や業務効率化、人員配置の適正化といったコスト削減が奏功し、黒字に転換した。

＜4259＞ エクサウィザーズ 911 +149

大幅に3日ぶり反発。27年3月期の営業利益予想を前期比44.3％増の23.00億円と発表している。株主還元方針を変更し、年間配当予想を5.00円（前期実績は無配）とした。現場実装とオペレーションを担う体制の強化などを進め、成長を促進する。26年3月期の営業利益は15.94億円（前期実績0.23億円）で着地した。AIプロダクト事業とAIソリューションサービス事業が伸び、利益拡大に貢献した。

＜4419＞ Finatext 1287 +32

年初来高値。27年3月期の営業利益予想を前期比75.6％増の33.38億円と発表している。金融インフラストラクチャ事業で収益の増加を見込むほか、ビッグデータ解析事業で不動産業界向けソリューションの拡販とデータAIソリューションビジネスの顧客獲得を図る。26年3月期の営業利益は100.0％増の19.00億円で着地した。金融インフラストラクチャ事業が伸長し、増益を牽引した。

＜3793＞ ドリコム 458 +40

年初来高値。27年3月期の営業利益予想を前期比144.7％増の10.00億円と発表している。不採算のゲームタイトルの赤字幅縮小や運用費・広告宣伝費等の適正化で利益率の改善を目指す。年間配当予想は5.00円（前期は無配）。26年3月期の営業利益は264.9％増の4.08億円で着地した。また、上限152万4000株（取得価額5.00億円）の自社株取得を実施する。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は5.3％。

＜3936＞ グローバルW 206 +50

ストップ高。26年3月期の営業損益予想を従来の1.42億円の黒字から3.07億円の黒字（前期実績2.61億円の赤字）に上方修正している。デジタル・ソリューション事業で原価の適正化が図られて外注費が削減されるほか、シェアリング事業でTikTokのライバー事業が好調なことから利益が当初計画を上回る見込みとなった。全社的な経費削減で販管費を抑制したことも利益押し上げに寄与する見通し。

＜4889＞ レナサイエンス 1421 +300

ストップ高。PAI-1阻害薬「RS5614」の遠隔転移を有する切除不能膵がん、または再発膵がんを対象とした第2相医師主導治験で最初の患者登録が実施され、試験が開始されたと発表している。PAI-1は血栓形成、線維化、炎症などの病態に重要なタンパクで、RS5614は東北大学とレナサイエンスで共同開発したPAI-1を阻害する内服薬。主要評価項目は奏効率で、実施期間は26年5月から29年12月まで。《AT》