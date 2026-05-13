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日経平均は520円高、企業決算や米PPIなどに関心
記事提供元：フィスコ
*14:56JST 日経平均は520円高、企業決算や米PPIなどに関心
日経平均は520円高（14時55現在）。日経平均寄与度では、キオクシアHD＜285A＞、ダイキン＜6367＞、フジクラ＜5803＞などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、卸売業、輸送用機器、精密機器、繊維製品が値上がり率上位、建設業、金属製品、電気・ガス業、石油石炭製品、その他製品が値下がり率上位となっている。
日経平均は高値圏で推移している。今日はこの後、大和ハウス＜1925＞、武田薬＜4502＞、日本製鉄＜5401＞、日製鋼所＜5631＞、三菱地所＜8802＞、住友不＜8830＞、 ソフトバンクG＜9984＞、三井不＜8801＞、パンパシHD＜7532＞、INPEX＜1605＞、オムロン＜6645＞、スクリーンHD＜7735＞、カプコン、三井住友＜8316＞、日産自＜7201＞、バンナムHD<7832>などが決算発表を予定している。米国では今晩、4月の米生産者物価指数（米PPI）が発表される。企業決算では、シスコシステムズが2-4月期決算発表を予定している。《SK》
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