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出来高変化率ランキング（14時台）～リネットジャパン、サスメドなどがランクイン
*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リネットジャパン、サスメドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月13日 14:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4263＞ サスメド 2398900 174668.98 265.82% -0.004%
＜9514＞ EF－ON 1215700 53897.6 245.95% 0.1346%
＜6696＞ トラースOP 722600 33613.28 230.57% 0.0159%
＜3556＞ リネットJPN 316000 41571.48 229.03% 0.0314%
＜4592＞ サンバイオ 10604700 3206456.04 218.9% -0.0393%
＜7537＞ 丸文 681600 152597.88 204.72% 0.0103%
＜7433＞ 伯東 409900 301940.2 191.92% 0.0767%
＜5036＞ 日ビジシス 506200 148753.88 177.58% 0.1989%
＜9284＞ カナディアン 1525 26810.88 170.62% -0.0076%
＜1945＞ 東京エネシス 1747600 847699.82 166.81% 0.2318%
＜8789＞ フィンテック 3522900 100349.64 165.31% 0.0461%
＜4395＞ アクリート 162800 53470.82 163.61% 0.0432%
＜8007＞ 高島 483100 74348.68 162.16% -0.1002%
＜8783＞ abc 3034700 86932.9 161.32% -0.2228%
＜2108＞ 甜菜糖 62400 61547.6 157.74% 0.1538%
＜8086＞ ニプロ 2963100 1138461.85 152.55% 0.1061%
＜6472＞ NTN 19242200 2318652.824 151.64% 0.0792%
＜4272＞ 日化薬 1659400 801625.43 150.37% 0.2134%
＜3632＞ グリーHD 1638900 179882.12 148.34% 0.1074%
＜8214＞ AOKIHD 903200 359609.1 147.45% 0.1531%
<4259> エクサウィザー 6517800 1313060.58 146.84% 0.1837%
<8558> 東和銀 686000 204192.02 145% 0.127%
<2897> 日清食HD 5132900 3426294.41 143.57% -0.0457%
<4368> 扶桑化学 2128900 2295811.1 139.9% 0.1165%
<1982> 日比谷 415400 325029.44 139.13% 0.0375%
<4216> 旭有機材 239500 330946 138.55% -0.0034%
<180A> GX超長米 194630 42394.47 136.54% -0.0013%
<7004> カナデビア 3931700 1479750.98 135.56% 0.123%
<2158> FRONTEO 805500 187457.26 135.01% 0.0236%
<2815> アリアケ 187100 321081.2 134.17% 0.077%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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