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出来高変化率ランキング（14時台）～リネットジャパン、サスメドなどがランクイン

2026年5月13日 14:51

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記事提供元：フィスコ

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リネットジャパン、サスメドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月13日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4263＞ サスメド　　　　　 2398900 　174668.98　 265.82% -0.004%
＜9514＞ EF－ON　　　　　1215700 　53897.6　 245.95% 0.1346%
＜6696＞ トラースOP　　　　722600 　33613.28　 230.57% 0.0159%
＜3556＞ リネットJPN　　　316000 　41571.48　 229.03% 0.0314%
＜4592＞ サンバイオ　　　　　10604700 　3206456.04　 218.9% -0.0393%
＜7537＞ 丸文　　　　　　　　681600 　152597.88　 204.72% 0.0103%
＜7433＞ 伯東　　　　　　　　409900 　301940.2　 191.92% 0.0767%
＜5036＞ 日ビジシス　　　　　506200 　148753.88　 177.58% 0.1989%
＜9284＞ カナディアン　　　　1525 　26810.88　 170.62% -0.0076%
＜1945＞ 東京エネシス　　　　1747600 　847699.82　 166.81% 0.2318%
＜8789＞ フィンテック　　　　3522900 　100349.64　 165.31% 0.0461%
＜4395＞ アクリート　　　　　162800 　53470.82　 163.61% 0.0432%
＜8007＞ 高島　　　　　　　　483100 　74348.68　 162.16% -0.1002%
＜8783＞ abc　　　　　　　3034700 　86932.9　 161.32% -0.2228%
＜2108＞ 甜菜糖　　　　　　　62400 　61547.6　 157.74% 0.1538%
＜8086＞ ニプロ　　　　　　　2963100 　1138461.85　 152.55% 0.1061%
＜6472＞ NTN　　　　　　　19242200 　2318652.824　 151.64% 0.0792%
＜4272＞ 日化薬　　　　　　　1659400 　801625.43　 150.37% 0.2134%
＜3632＞ グリーHD　　　　　1638900 　179882.12　 148.34% 0.1074%
＜8214＞ AOKIHD　　　　903200 　359609.1　 147.45% 0.1531%
<4259> エクサウィザー　　　6517800 　1313060.58　 146.84% 0.1837%
<8558> 東和銀　　　　　　　686000 　204192.02　 145% 0.127%
<2897> 日清食HD　　　　　5132900 　3426294.41　 143.57% -0.0457%
<4368> 扶桑化学　　　　　　2128900 　2295811.1　 139.9% 0.1165%
<1982> 日比谷　　　　　　　415400 　325029.44　 139.13% 0.0375%
<4216> 旭有機材　　　　　　239500 　330946　 138.55% -0.0034%
<180A> GX超長米　　　　　194630 　42394.47　 136.54% -0.0013%
<7004> カナデビア　　　　　3931700 　1479750.98　 135.56% 0.123%
<2158> FRONTEO　　　805500 　187457.26　 135.01% 0.0236%
<2815> アリアケ　　　　　　187100 　321081.2　 134.17% 0.077%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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