*13:12JST 三陽商会---2026年4月月次概況

三陽商会＜8011＞は11日、2026年4月の月次概況を発表した。

2026年4月のアパレル市況は、気温上昇により春物の稼働が本格化したことや、円安を背景にインバウンド売上が回復したことを受け、全体として底堅い動きとなった。

同社においても、気温上昇により洋品を中心に春物が順調に稼働したことや、月後半からの顧客施策により顧客売上が伸長したことから、前年を上回る結果となった。販路別では、百貨店は既存店売上が好調に推移したものの、店舗数減少の影響により前年を下回った。一方、EC・通販は引き続き好調に推移し前年を上回った。

この結果、4月単月の店頭販売額は、リアル店舗は前年比99％、EC・通販は前年比117％、全社売上高は前年比101％となった。販路別では、百貨店は98％、直営店は101％、EC・通販は117％、アウトレットは101％となった。

ブランド別の店頭販売額前年比では、「MACKINTOSH LONDON」が103％、「MACKINTOSH PHILOSOPHY」が107％、「Paul Stuart」が107％、「EPOCA」が108％、婦人服が98％、コーポレートが117％、「LOVELESS」が96％となった 。《KT》