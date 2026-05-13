*13:10JST 三陽商会---「トランスワーク」耐久防汚加工「ダントツオチール（R）」を採用したブラウスとパンツ全4型を発売

三陽商会＜8011＞は12日、基幹事業のひとつである婦人服ブランド「TRANS WORK（トランスワーク）」において、小松マテーレ＜3580＞が開発した耐久防汚加工「ダントツオチール（R）」を採用したブラウス3型、パンツ1型の全4型を、全国の百貨店および直営店、公式オンラインストア「SANYO ONLINE STORE」で販売を開始していることを発表した。

近年の気候変動により夏の長期化や気温上昇が進むことを踏まえ、同社では2024年から季節を「五季」と捉え、夏物衣料の需要期間を従来の3カ月から5カ月に設定した商品展開カレンダーに基づき販売している。こうした環境下では、快適性や機能性に加え、一枚で着映えし、シーンを問わず着用できるデザイン性へのニーズが高まっており、同社ではこれらの変化を踏まえ、2026年春夏シーズンにおいて“気候変動に適応するスマートクローズ”をテーマに商品展開を推進している。本商品もその一環として、全社横断のプロジェクト「商品開発委員会」を通じて開発された。

本商品は働く女性の衣服着用時のストレス軽減に着目して開発されており、日常生活で付着しやすい汚れへの耐久性を持たせつつ、接触冷感やUVカット機能を備え、快適な着心地を提供する。デザイン面ではオン・オフ問わず活用できる汎用性を重視し、白、黒、ロイヤルブルーの3色展開で、暑い季節でも気兼ねなく着用できるブラウスとパンツを提案している。

※ダントツオチール（R）は小松マテーレの登録商標。《KT》