*10:59JST ミロク情報サービス---「経理・財務DX EXPO 2026 春 大阪」へ出展

ミロク情報サービス＜9928＞は12日、インテックス大阪で開催される「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」内の専門展「経理・財務DX EXPO 2026 春 大阪」へ出展すると発表した。

同展示会では、AIやクラウドを活用し、経理事務の最小化や経営判断の迅速化・高度化を支援する各種ERPソリューションを紹介する。

展示製品には、2025年11月より提供を開始した企業向けSaaS型クラウドERP「LucaTech GX」をはじめ、中堅企業向けERPシステム「Galileopt DX」、中規模・中小企業向けERPシステム「MJSLINK DX」を用意する。企業規模に応じた製品展開により、バックオフィス業務の効率化やDX推進を支援する。また、中小企業向けプラットフォームサービス「Hirameki 7」も紹介する。同サービスは、AIによるホームページ作成支援や名刺管理、メール一斉送信などのマーケティング機能に加え、業務フロー効率化や経営改善までを「7つの領域」から支援する。

さらに、ITコーディネータ有資格者を中心に地域密着で伴走支援を行う「MJS DXコンサルティング」や、デジタルインボイス送受信と適格請求書の電子化に対応する「Edge Tracker 電子請求書」、マルチデバイス対応の「Edge Tracker経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告」なども出展する。営業活動やバックオフィス業務の効率化とDX推進を通じ、業務プロセスやビジネスモデルの革新を支援する。《KT》