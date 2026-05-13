*10:43JST タイミー---新サービス「Timee BPO」を提供開始

タイミー＜215A＞は11日、新サービス「Timee BPO」を2026年5月11日から正式に提供開始したと発表した。

「Timee BPO」は、スポットワークの仕組みを活用し、企業の業務プロセスをタイミーが直接受託するBPOサービスで、1,340万人超のワーカー基盤から最適な即戦力人材をアサインする点が特徴である。業界経験や専門スキルを持つ即戦力ワーカーを案件ごとに配置でき、数日単位での柔軟な発注、短期集中対応、繁忙期のオーバーフロー案件など、柔軟な人員配置が可能である。最短翌日からの稼働にも対応できるほか、最大100席規模の専用コールセンターを新設し、大規模案件向けの運用体制も整備した。

同社は2025年7月から同サービスの試験運用を進めており、自社運営ノウハウを確立し、導入企業での成果事例増加を受け、正式リリースに至った。試験運用期間中には、IT・SaaS、広告代理店、人材サービス業界を中心に34社以上に導入され、成果として、決裁者層向け営業支援でコールあたり3-6%を超える高いアポイント獲得率を記録した例、追加発注から最短2営業日で数人月規模の増員を実現した例、予算変動に合わせて数日単位で稼働数を柔軟に増減した例などが寄せられた。

同社は今後、事務やインサイドセールスに加え、マーケティングやフィールドワーク領域への展開を進める方針としている。《KA》