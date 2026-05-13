*10:40JST タイミー---西宮商工会議所と包括連携協定を締結

タイミー＜215A＞は11日、西宮商工会議所と包括連携協定を締結したと発表した。

兵庫県南東部に位置する西宮市は、大阪と神戸のほぼ中間に位置し、JR・阪急・阪神の鉄道3線が並行する交通利便性の高い地域として知られる。一方で、近年は人口推移が横ばいから微減傾向にあり、大学進学や就職を機に若年層が市外へ流出していることから、地元企業では担い手不足が課題となっている。また、市内在住の女性や高齢者などが十分に活躍できていない状況もあり、多様な人材活用が喫緊の課題となっている。

本協定では、スキマバイトサービス「タイミー」を活用し、西宮商工会議所の会員企業をはじめとする地域の中小企業・小規模事業者に対し、人手不足解消を支援するほか、多様な働き方の推進を通じて地域課題の解決を目指す。具体的には、働き手向けに地域のさまざまな業種における求人を「タイミー」上で募集し、柔軟で多様な働き方を推進する。一方、事業者向けには、会員企業が「タイミー」を活用する際の各種サポートを提供する。

同社はこれまで34の商工会議所と連携協定を締結しており、今回の西宮商工会議所との連携は35事例目となる。《KA》