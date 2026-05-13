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出来高変化率ランキング（9時台）～エクサウィザーズ、東和銀などがランクイン
*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～エクサウィザーズ、東和銀などがランクイン
エクサウィザーズ＜4259＞がランクイン（9時33分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年3月期決算を発表している。営業利益は15.94億円。従来予想は15.00億円、前期は0.23億円だった。27年3月期営業利益は23.00億円（前期比44.3％増）予想。AI業界のスピードに対応すべく、戦略的な投資・M&Aを強化する。同時に、株主還元方針を変更し、27年3月期より配当を実施する方針と発表した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月13日 9:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6797＞ 名古屋電 51100 10262.74 198.17% -0.0619%
＜9514＞ EF－ON 664500 53897.6 176.02% 0.1565%
＜7064＞ ハウテレビ 14900 2388.72 167.78% -0.0011%
＜3556＞ リネットJPN 150400 41571.48 140.05% 0.0272%
＜5697＞ サンユウ 17300 3406.98 138.01% 0.0461%
＜7069＞ サイババズ 2200 662.66 113.62% 0.0295%
＜8789＞ フィンテック 2318000 100349.64 113.22% 0.0769%
＜6038＞ イード 45700 13200.22 105.99% -0.0021%
＜6658＞ シライ電子 354700 63714.6 95.36% -0.0666%
＜133A＞ GX超短米 499872 227782.524 93.74% 0.0028%
＜7433＞ 伯東 184300 301940.2 92.34% 0.0593%
＜6239＞ ナガオカ 53500 30558.1 82.87% -0.0975%
＜2120＞ LIFULL 1537900 119906.98 72.63% -0.0673%
＜6626＞ SEMITEC 44300 43781.24 68.69% -0.1326%
＜8558＞ 東和銀 357500 204192.02 67.19% 0.1583%
＜6335＞ 東京機 74200 18005.08 60.51% 0.0769%
＜6201＞ 豊田織機 603000 6570840.2 59.34% -0.0004%
＜8086＞ ニプロ 1345200 1138461.85 56.83% 0.1044%
＜6901＞ 沢藤電 3900 2408.2 56.02% 0%
<8214> AOKI HD 397200 359609.1 48.94% 0.1511%
<6472> NTN 8078800 2318652.824 48.81% 0.0606%
<1494> One高配 3340 88220.678 45.87% 0.0097%
<7610> テイツー 497400 51269.8 42.76% 0.0291%
<2016> iF米710H 125909 114228.846 42.41% -0.0027%
<399A> 上日高50 165128 217675.578 39.76% 0.007%
＜4259＞ エクサウィザー 2569200 1313060.58 38.71% 0.1089%
<6418> 金銭機 184900 113855.52 37.1% 0%
<1660> MXS高利J 8712 56789.477 35.27% -0.0055%
<5036> 日ビジシス 157500 148753.88 35.11% 0.1319%
<7004> カナデビア 1594000 1479750.98 34.69% 0.1175%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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