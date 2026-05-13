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出来高変化率ランキング（9時台）～エクサウィザーズ、東和銀などがランクイン

2026年5月13日 09:59

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記事提供元：フィスコ

*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～エクサウィザーズ、東和銀などがランクイン
エクサウィザーズ＜4259＞がランクイン（9時33分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年3月期決算を発表している。営業利益は15.94億円。従来予想は15.00億円、前期は0.23億円だった。27年3月期営業利益は23.00億円（前期比44.3％増）予想。AI業界のスピードに対応すべく、戦略的な投資・M&Aを強化する。同時に、株主還元方針を変更し、27年3月期より配当を実施する方針と発表した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月13日　9:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6797＞ 名古屋電　　　　　 51100 　10262.74　 198.17% -0.0619%
＜9514＞ EF－ON　　　　　664500 　53897.6　 176.02% 0.1565%
＜7064＞ ハウテレビ　　　　　14900 　2388.72　 167.78% -0.0011%
＜3556＞ リネットJPN　　　150400 　41571.48　 140.05% 0.0272%
＜5697＞ サンユウ　　　　　　17300 　3406.98　 138.01% 0.0461%
＜7069＞ サイババズ　　　　　2200 　662.66　 113.62% 0.0295%
＜8789＞ フィンテック　　　　2318000 　100349.64　 113.22% 0.0769%
＜6038＞ イード　　　　　　　45700 　13200.22　 105.99% -0.0021%
＜6658＞ シライ電子　　　　　354700 　63714.6　 95.36% -0.0666%
＜133A＞ GX超短米　　　　　499872 　227782.524　 93.74% 0.0028%
＜7433＞ 伯東　　　　　　　　184300 　301940.2　 92.34% 0.0593%
＜6239＞ ナガオカ　　　　　　53500 　30558.1　 82.87% -0.0975%
＜2120＞ LIFULL　　　　1537900 　119906.98　 72.63% -0.0673%
＜6626＞ SEMITEC　　　44300 　43781.24　 68.69% -0.1326%
＜8558＞ 東和銀　　　　　　　357500 　204192.02　 67.19% 0.1583%
＜6335＞ 東京機　　　　　　　74200 　18005.08　 60.51% 0.0769%
＜6201＞ 豊田織機　　　　　　603000 　6570840.2　 59.34% -0.0004%
＜8086＞ ニプロ　　　　　　　1345200 　1138461.85　 56.83% 0.1044%
＜6901＞ 沢藤電　　　　　　　3900 　2408.2　 56.02% 0%
<8214> AOKI HD　　　397200 　359609.1　 48.94% 0.1511%
<6472> NTN　　　　　　　8078800 　2318652.824　 48.81% 0.0606%
<1494> One高配　　　　　3340 　88220.678　 45.87% 0.0097%
<7610> テイツー　　　　　　497400 　51269.8　 42.76% 0.0291%
<2016> iF米710H　　　125909 　114228.846　 42.41% -0.0027%
<399A> 上日高50　　　　　165128 　217675.578　 39.76% 0.007%
＜4259＞ エクサウィザー　　　2569200 　1313060.58　 38.71% 0.1089%
<6418> 金銭機　　　　　　　184900 　113855.52　 37.1% 0%
<1660> MXS高利J　　　　8712 　56789.477　 35.27% -0.0055%
<5036> 日ビジシス　　　　　157500 　148753.88　 35.11% 0.1319%
<7004> カナデビア　　　　　1594000 　1479750.98　 34.69% 0.1175%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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