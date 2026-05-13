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個別銘柄戦略: アニコムHDやオリンパスに注目
記事提供元：フィスコ
*09:12JST 個別銘柄戦略: アニコムHDやオリンパスに注目
昨日12日の米株式市場でNYダウは56.09ドル高の49,760.56ドル、ナスダック総合指数は185.93pt安の26,088.20pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比160円安の62,500円。為替は1ドル＝157.50-60円。今日の東京市場では、27年3月期営業利益が41.1％増予想で発行済株式数の1.3％上限の自社株買いも発表したアニコムHD＜8715＞、27年3月期営業利益が60.1％-40.5％増予想で発行済株式数の4.18％上限の自社株買いも発表したオリンパス＜7733＞、営業利益が前期3.3％増・今期5.1％増予想で自社株買いも発表したダイキン＜6367＞、26年12月期業績と配当予想を上方修正したメック＜4971＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が45.1％増で26年9月期純利益予想を上方修正したフィンテック＜8789＞、営業利益が前期73.6％増・今期54.3％増予想と発表したテーオーシー＜8841＞、営業利益が前期97..2％増・今期10.6％増予想と発表した日アビオ＜6946＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が52.73億円の赤字となったSUMCO＜3436＞、営業利益が前期35.5％減・今期19.8％減予想と発表したディーエヌエー＜2432＞、26年6月期利益と配当予想を下方修正したアルバック＜6728＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期5.5倍だが今期17.3％減予想と発表したミナトHD＜6862＞、営業利益が前期2.1倍だが今期48.0％減予想と発表した内海造＜7018＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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