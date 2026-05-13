ラキール、三菱重工環境・化学エンジニアリングに動画教育サービス採用、現場の安全教育を効率化

■年間140現場の安全パトロールで活用、事故・災害ゼロの現場づくりを推進

ラキール<4074>(東証グロース)は5月12日、三菱重工業<7011>(東証プライム)傘下の三菱重工環境・化学エンジニアリングの労働安全衛生教育の取り組みとして、動画配信型教育サービス「LaKeel Online Media Service」が採用されたと発表した。廃棄物処理プラントなどの建設現場で施工管理を担う同社は、事故・災害ゼロを目指し、安全教育の高度化を進める。

採用の背景には、自社制作動画による教育の制作コストや労力、内容のマンネリ化がある。さらに、外国籍作業員、経験の浅い若手、高齢作業員の増加により、現場作業員の属性が多様化しており、誰もが理解しやすく、効率的に活用できる教育ツールの必要性が高まっていた。

同サービスは建設現場の実務から安全意識まで幅広い分野をカバーし、1本2～3分程度の短尺動画で学べる点が特徴となる。年間140現場に及ぶ月1回の安全パトロールで動画視聴を取り入れ、現場状況に応じた安全教育を強化する。今後は事務部門を含む全社展開や、独自コンテンツの拡充も検討し、安全文化の醸成につなげる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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