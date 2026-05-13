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前日に動いた銘柄 part1 PALTAC、扶桑化学、丸文など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 PALTAC、扶桑化学、丸文など
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
旭化成＜3407＞ 1654.5 +122
営業利益は前期9.1％増・今期7.3％増予想。
川崎重＜7012＞ 3391 +221
事業利益は前期1.4％増・今期17.2％増予想。
AGC＜5201＞ 6014 +378
第1四半期営業利益は48.9％増。
清水建＜1803＞ 3465 +334
営業利益は前期67.1％増・今期28.9％増予想。
アイビス＜9343＞ 791 +81
第1四半期営業利益22.1％増。
SBIインシュ＜7326＞ 2188 +148
経常利益は前期39.0％増・今期21.5％増予想。
扶桑化学＜4368＞ 3990 +700
今期大幅増益見通しを好感。
丸文＜7537＞ 1546 +300
配当方針変更に伴う大幅増配を発表で。
PALTAC＜8283＞ 5345 +700
メディパルHDが完全子会社化。
FIG＜4392＞ 870 +361
半導体先進パッケージICテスト用自動化装置開発を引き続き材料視。
日本トムソン＜6480＞ 1930 +400
大幅増益見通しの評価が続く。
ニチアス＜5393＞ 3780 +582
好業績見通しや株主還元策を評価。
LITALICO＜7366＞ 1470 +296
好業績見通しや自社株買いを発表で。
ニッパツ＜5991＞ 3445 +500.5
今期の大幅増益見通しをポジティブ視。
東京センチュリー＜8439＞ 2460 +210
今期ガイダンスや中計目標値を評価へ。
イビデン＜4062＞ 16550 +895
大幅増益見通しをポジティブ視。
ヤマシンフィルタ＜6240＞ 573 +50
一部ユーチューブで取り上げられている。
フジミインコーポレーテッド＜5384＞ 3700 +230
扶桑化学急騰での連想感も。
ヒロセ電機＜6806＞ 24230 +1800
増益・増配見通しを高評価。
オリックス＜8591＞ 5986 +472
ガイダンスや自社株買い規模は想定以上に。
ジンズホールディングス<3046> 7800 +550
UBS証券では投資判断を格上げ。
帝人<3401> 1711.5 +142
11日発表の決算を見直す動きに。
KLab<3656> 224 +5
「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」をアップデート予定と。
ニコン<7731> 2159.5 +191
決算受けての安寄り後は急速な戻りが続く。
フジクラ<5803> 7624 +792
コーニングの株高は大手電線株の決算発表控え。
ツガミ<6101> 5860 +340
足元での受注好調を評価続く。
MS＆AD<8725> 4285 +261
業績予想の上方修正を発表。
高砂熱学工業<1969> 4640 -34
前引け後に決算を発表しているが。
TOWA<6315> 2675 -700
今期ガイダンスは市場予想に届かず利食い売り先行。
平河ヒューテック<5821> 3865 -685
今期小幅増益見通しでコンセンサス下振れ。
JX金属<5016> 4762 -958
自己株TOB対応へCBの発行を発表。
東邦チタニウム<5727> 3335 -665
JX金属株安につれ安。
東和薬品<4553> 3335 -635
営業利益・純利益予想を下方修正。
ミガロHD<5535> 297 -49
決算受けての安値更新で処分売り圧力強まる。
ヤマハ<7951> 1060 -87.5
今期業績見通しには物足りなさも。《CS》
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