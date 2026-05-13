くろがね工作所、株主優待制度を拡充、長期保有株主へのQUOカードを増額

■100株以上300株未満は最大1,500円分、300株以上は最大4,000円分に拡充

くろがね工作所<7997>(東証スタンダード)は5月12日、株主優待制度の変更を発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、中長期保有の促進を通じて株主基盤の充実・安定化を図り、株主との中長期的な関係強化につなげる狙いがある。

同社は、株主への利益還元施策の一環として昨年度に株主優待制度を導入した。現行制度では、11月末日を基準日として、100株以上300株未満の株主にQUOカード1,000円分、300株以上の株主に同3,000円分を贈呈している。

変更後の2026年11月期は、継続保有期間が6か月以上の株主を対象に、100株以上300株未満でQUOカード1,500円分、300株以上で同4,000円分へ増額する。2027年11月期以降は、継続保有期間1年以上の株主を対象とする。同件が連結業績および財務状況に与える影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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