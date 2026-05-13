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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国際収支(経常収支)(3月) 3兆8803億円 3兆9327億円
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(4月) 4.8％
08:50 貸出動向 銀行計(4月) 5.2％
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(4月) 42.2
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月) 38.7
18:05 黒田東彦前日銀総裁が講演
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(1-3月) 0.8％ 0.8％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月) 0.4％
21:00 ブ・小売売上高(3月) 0.6％
21:30 米・生産者物価コア指数(4月) 4.3％ 3.8％
米・ボストン連銀総裁が講演
米・ミネアポリス総裁が公開討論
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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