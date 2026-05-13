*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数など

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(3月) 3兆8803億円 3兆9327億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(4月) 4.8％

08:50 貸出動向 銀行計(4月) 5.2％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(4月) 42.2

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月) 38.7

18:05 黒田東彦前日銀総裁が講演



＜海外＞

18:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(1-3月) 0.8％ 0.8％

18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月) 0.4％

21:00 ブ・小売売上高(3月) 0.6％

21:30 米・生産者物価コア指数(4月) 4.3％ 3.8％



米・ボストン連銀総裁が講演

米・ミネアポリス総裁が公開討論

石油輸出国機構(OPEC)月報



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》