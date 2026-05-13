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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数など

2026年5月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(3月)　3兆8803億円　3兆9327億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(4月)　　4.8％
08:50　貸出動向 銀行計(4月)　　5.2％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(4月)　　42.2
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月)　　38.7
18:05　黒田東彦前日銀総裁が講演


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(1-3月)　0.8％　0.8％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月)　　0.4％
21:00　ブ・小売売上高(3月)　　0.6％
21:30　米・生産者物価コア指数(4月)　4.3％　3.8％


米・ボストン連銀総裁が講演

米・ミネアポリス総裁が公開討論

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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