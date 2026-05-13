*03:32JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感高まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは1年物を除き円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。

■変動率

・1カ月物7.22％⇒7.28％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.58％⇒7.66％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.00％⇒8.04％（08年＝23.92％）

・1年物8.25％⇒8.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.37％⇒＋1.49％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.93％⇒＋0.97％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.66％⇒＋0.68％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.41％⇒＋0.41％（08年10/27＝+10.71％）《KY》