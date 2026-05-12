*22:05JST 【市場反応】米4月コアCPIは予想以上に加速、ドル買い優勢

米国労働統計局が発表した4月消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.6％と、予想通り3月の＋0.9％から鈍化した。前年比では＋3.8％と、3月＋3.3％から加速し、予想も上回った。23年5月来で最高となった。ガソリン価格や食品が押し上げた。連邦準備制度理事会（FRB）が特にインフレ指標として注視してる燃料や食品を除いた米4月コアCPIは前月比＋0.4％と3月＋0.2％から加速し、予想も上回り25年1月以降ほぼ1月来で最高。前年比では＋2.8％と、3月＋2.6％から加速し、予想も上回った。昨年9月来で最高となった。

インフレ加速で米国債相場は続落。10年債利回りは4.4448％まで上昇し、4日来で最高となった。ドル買いが強まり、ドル・円は157円53銭から157円65銭まで上昇、ユーロ・ドルは1.1736ドルまで下落し、8日来の安値を更新した。ポンド・ドルは1.3512ドルまで下落後、1.3538ドルまで上昇。

【経済指標】

・米・4月消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.6％、前年比＋3.8％（予想：＋0.6％、＋3.7％、3月＋0.9％、＋3.3％）

・米・4月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.4％、前年比＋2.8％％（予想＋0.3％、＋2.7％、3月＋0.2％、＋2.6％）《KY》