*17:06JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反発、ソフトバンクGやフジクラが2銘柄で約355円分押し上げ

12日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり124銘柄、値下がり100銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日11日の米国株式市場は続伸。和平案を巡り合意に至らず、戦争長期化を警戒し、寄り付き後、下落。半導体関連が支え、相場は上昇に転じたものの、原油価格や金利の上昇を警戒し伸び悩んだ。終盤にかけ、企業決算を好感した買い、半導体などハイテクが押し上げ、相場は続伸。ナスダックは過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は3日ぶり反発して取引を開始した。その後は相場の過熱感も意識されて上げ幅を縮小して一時マイナス圏に転落したが、即座にプラス圏に浮上、62700円を挟んで堅調な展開となった。トランプ米大統領は、戦闘終結に向けた米国側の提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」と自身のSNSに投稿したと報じられている。引き続き中東情勢には不透明感が残っているが、東京市場も米国市場の流れを受けて、値がさハイテク株主導での上昇を見せた。

大引けの日経平均は前営業日比324.69円高の62742.57円となった。東証プライム市場の売買高は28億1228万株、売買代金は10兆4392億円だった。業種別では、その他金融業、非鉄金属、石油・石炭製品などが上昇した一方で、水産・農林業、小売業、食料品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は42.8％、対して値下がり銘柄は53.9％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約196円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、三菱商＜8058＞、富士フイルム＜4901＞、古河電工＜5801＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約227円押し下げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、アドバンテスト＜6857＞、コムシスHD＜1721＞、中外薬＜4519＞、良品計画＜7453＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 62742.57(+324.69)

値上がり銘柄数 124(寄与度+847.04)

値下がり銘柄数 100(寄与度-522.35)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5987 244 196.31

＜5803＞ フジクラ 7624 792 159.30

＜4062＞ イビデン 16550 895 60.00

＜6954＞ ファナック 7750 186 31.18

＜8058＞ 三菱商事 5500 248 24.94

＜4901＞ 富士フイルム 3300 245 24.64

＜5801＞ 古河電気工業 50430 7000 23.47

＜6758＞ ソニーG 3484 112 18.77

＜8591＞ オリックス 5986 472 15.82

＜5802＞ 住友電気工業 11650 440 14.75

＜8031＞ 三井物産 5868 219 14.68

＜8015＞ 豊田通商 7130 139 13.98

＜6506＞ 安川電機 6970 396 13.27

<6762> TDK 2961 25 12.57

<1803> 清水建設 3465 334 11.20

<8001> 伊藤忠商事 2046 63 10.56

<5713> 住友金属鉱山 10725 570 9.55

<6981> 村田製作所 6078 118 9.49

<4568> 第一三共 2738 89 8.95

<6723> ルネサスエレクトロニ 3750 250 8.38

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 72220 -2830 -227.68

＜9766＞ コナミG 20275 -815 -27.32

＜6857＞ アドバンテ 28705 -75 -18.10

＜1721＞ コムシスHD 5401 -502 -16.83

＜4519＞ 中外製薬 7794 -159 -15.99

＜7453＞ 良品計画 3440 -203 -13.61

＜6098＞ リクルートHD 7573 -127 -12.77

<6861> キーエンス 79260 -3040 -10.19

<4543> テルモ 1921.5 -35.5 -9.52

<4063> 信越化 7520 -54 -9.05

<7951> ヤマハ 1060 -87.5 -8.80

<6920> レーザーテック 43490 -620 -8.31

<6976> 太陽誘電 6502 -248 -8.31

<6532> ベイカレント 5031 -231 -7.74

<6305> 日立建機 5443 -231 -7.74

<6367> ダイキン工業 24110 -180 -6.03

<3659> ネクソン 2566.5 -81 -5.43

<5332> TOTO 6896 -279 -4.68

<7203> トヨタ自動車 2843 -27 -4.53

<2802> 味の素 5439 -60 -4.02《CS》