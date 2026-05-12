*16:57JST Veritas In Silico---SpiroChemとmRNA標的化合物の共同探索研究契約締結

Veritas In Silico＜130A＞は11日、スイスのSpiroChemと、mRNA標的化合物に関する共同探索研究契約を締結したと発表した。

この共同探索研究は、SpiroChemが誇る世界的水準のマクロサイクル、ペプチド、ペプトイドなどの化合物に対する深い知見と、同社のAI駆動型mRNA標的創薬プラットフォームaibVISや細胞実験技術を融合させ、世界最新かつ最高峰レベルのmRNA標的低分子化合物医薬品の創出を目的とする。その研究成果は、将来的に共同で第三者へのライセンス供与ないし、共同開発等によって収益化を目指す方針である。

SpiroChemと同社は、2026年1月26日付「SpiroChemとVeritas In Silico、mRNA標的化合物の共同探索研究に関する覚書締結完了のお知らせ」で公表した覚書合意に基づき、mRNA標的化合物に関する共同研究の実施内容等について協議を進め、今回、その詳細について合意に至り、共同探索研究契約を締結した。また研究活動と並行して、次の研究段階で行う共同研究の詳細についても両社協議を進める方針である。

本契約締結に伴う契約一時金等の授受は予定していない。また同社の2026年12月期の年度予算では、この共同探索研究に要する研究費用は織り込み済である。《KA》