ファンデリー、摂南大学管理栄養士の百木和先生がオーラルフレイルを予防する3本柱を紹介

■「しっかり栄養、パワーアップ食」を配信

ファンデリー<3137>(東証スタンダード)が運営する管理栄養士のWebメディア「しっかり栄養、パワーアップ食(第77回)」を5月13日(水)に掲載する。

同社は、フレイルやサルコペニア対策として、管理栄養士が食生活のポイントを紹介する「しっかり栄養、パワーアップ食」を運営している。第77回では、摂南大学の百木和先生が、オーラルフレイルを予防する3本柱を紹介する。

■第77回 お口の衰えを見逃さないで！オーラルフレイルを知って、健康長寿を目指そう

「オーラルフレイル」とは、噛む・飲み込む・話すといった口腔機能が衰えた状態を指す。進行すると歯の問題にとどまらず、全身の健康に直結し、筋力低下、認知機能低下、社会的孤立、要介護状態へとつながる負の連鎖を引き起こす。

オーラルフレイルは早期に対応すれば改善・予防が可能とされる。同回では、「食べ方」「口まわりの筋力を維持する会話方法」「口腔体操」の3点について詳しく紹介する。

■「しっかり栄養、パワーアップ食」の概要

・更新日:毎月2回(第2・第4水曜日) ・次回:2026年5月27日(水)13時 (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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