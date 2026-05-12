*15:57JST 5月12日本国債市場：債券先物は129円16銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付129円28銭 高値129円30銭 安値129円08銭 引け129円16銭

2年 1.379％

5年 1.902％

10年 2.531％

20年 3.430％



11日の債券先物6月限は129円28銭で取引を開始し、129円16銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.96％、10年債は4.42％、30年債は5.00％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.08％、英国債は5.00％、オーストラリア10年債は5.03％、NZ10年債は4.70％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18：00 独・5月ZEW景気期待指数（4月：－17.2）

・21：30 米・4月消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.7％、3月：＋2.6％）



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