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5月12日本国債市場：債券先物は129円16銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:57JST 5月12日本国債市場：債券先物は129円16銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付129円28銭 高値129円30銭 安値129円08銭 引け129円16銭
2年 1.379％
5年 1.902％
10年 2.531％
20年 3.430％
11日の債券先物6月限は129円28銭で取引を開始し、129円16銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.96％、10年債は4.42％、30年債は5.00％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.08％、英国債は5.00％、オーストラリア10年債は5.03％、NZ10年債は4.70％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18：00 独・5月ZEW景気期待指数（4月：－17.2）
・21：30 米・4月消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.7％、3月：＋2.6％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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