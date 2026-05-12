*15:51JST BeeX---アスクルの「SAP S/4HANA」移行支援事例を公開

BeeX＜4270＞は11日、アスクル＜2678＞の基幹システム「SAP ERP(ECC 6.0)」から最新版「SAP S/4HANA」への刷新およびAWSへの移行を支援した事例を公開したと発表した。24時間365日稼働するECサイトを停止することなく、国内屈指の大規模基幹システムをわずか21時間で移行完了した点が特徴となる。

アスクルはBtoB向け「ASKUL」「ソロエルアリーナ」、BtoC向け「LOHACO」などを展開するeコマース企業で、2009年から基幹システムとして「SAP ERP(ECC 6.0)」を利用してきた。2027年のSAP ERP 6.0保守終了を控え、「SAP S/4HANA」への刷新を決定し、インフラ基盤としてAWSを採用した。移行パートナーにはBeeXを選定し、業務停止時間を最小限に抑えることが求められていた。

同プロジェクトでは、ECサイトを継続稼働させたまま24時間以内に基幹システムを移行する必要があり、データ品質維持も重要課題だった。BeeXは移行データ量削減施策や入念なリハーサルを重ねたほか、「ストレートコンバージョン」による移行方式を採用したことで、データ品質を維持しながら21時間での移行を実現した。

これにより、基幹システムの最新化による業務最適化やDX推進基盤を確立したという。BeeXは今回の知見を活用し、SAP S/4HANAへの週末マイグレーション支援サービス「BeeX Swifty Moving Service」を提供している。《AT》