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日経平均は353 円高、企業決算や米CPIに関心
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は353 円高、企業決算や米CPIに関心
日経平均は353 円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、コナミG＜9766＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、その他金融業、石油石炭製品、卸売業、建設業が値上がり率上位、水産・農林業、小売業、食料品、機械、空運業が値下がり率上位となっている。
日経平均は小動きとなっている 。今日はこの後、ダイキン＜6367＞、ローム＜6963＞、横浜フィナンシャルグループ＜7186＞、オリンパス＜7733＞、ディーエヌエー＜2432＞、花王＜4452＞、資生堂＜4911＞、SUMCO＜3436＞、KDDI＜9433＞、パナHD＜6752＞、りそなHD＜8308＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、4月の米消費者物価（CPI）が発表される。《SK》
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