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出来高変化率ランキング（14時台）～インフキュリオン、日トムソンなどがランクイン

2026年5月12日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～インフキュリオン、日トムソンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月12日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4392＞ FIG　　　　　　 23298900 　77823.62　 392.01% 0.554%
＜1591＞ NFJPX400　　32155 　66824.292　 297.78% 0.0105%
＜1305＞ iFTPX年1　　　854250 　371783.234　 247.58% 0.0075%
＜7366＞ LITALICO　　745000 　154476.88　 222.59% 0.2231%
＜438A＞ インフキュリオン　　1128900 　165649.36　 208.81% 0.0404%
＜4483＞ JMDC　　　　　　3251900 　1309366.3　 194.76% -0.0964%
＜6480＞ 日トムソン　　　　　4106700 　1282162.14　 193.79% 0.2614%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　　135500 　48631.42　 189.71% -0.1594%
＜2251＞ JGBダブル　　　　59890 　9722.826　 184% 0.0034%
＜5201＞ AGC　　　　　　　6877500 　7916413.04　 182.39% 0.0539%
＜5535＞ ミガロHD　　　　　1470600 　82718.18　 181.59% -0.1358%
＜1776＞ 三住道路　　　　　　26400 　10178.54　 181.55% 0%
＜2674＞ ハードオフ　　　　　152100 　69138.08　 171.2% 0.0772%
＜2556＞ OneJリート　　　182270 　89361.266　 155.77% -0.006%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ　　1940400 　243693.96　 154.55% 0.0936%
＜6466＞ TVE　　　　　　　109600 　116474.6　 154.42% -0.0634%
＜1803＞ 清水建　　　　　　　12725800 　11201923.37　 153.51% 0.1207%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1808900 　79505.98　 151.85% 0.2298%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　944600 　284538.88　 146.13% -0.0023%
＜6840＞ AKIBA　　　　　2326500 　460169.04　 145.19% 0.1096%
<7245> 大同メタ　　　　　　1199900 　292152.78　 140.13% 0.0319%
<3371> ソフトクリエHD　　136300 　62883　 139.7% -0.0961%
<4028> 石原産　　　　　　　1688200 　1268505.42　 133.09% -0.2009%
<6958> 日本CMK　　　　　2509300 　458166.08　 132.75% -0.0107%
<1436> グリーンエナシ　　　750300 　326553.54　 130.57% -0.0766%
<6366> 千代建　　　　　　　20848500 　4701651.38　 129.8% -0.0545%
<4385> メルカリ　　　　　　5926700 　6871809.74　 128.96% -0.0303%
<5393> ニチアス　　　　　　1919000 　2100554.7　 121.71% 0.1782%
<7593> VTHD　　　　　　812000 　127945.1　 121.66% -0.0435%
<5947> リンナイ　　　　　　1562500 　1601078.58　 121.33% -0.0343%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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