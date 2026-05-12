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出来高変化率ランキング（14時台）～インフキュリオン、日トムソンなどがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～インフキュリオン、日トムソンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月12日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4392＞ FIG 23298900 77823.62 392.01% 0.554%
＜1591＞ NFJPX400 32155 66824.292 297.78% 0.0105%
＜1305＞ iFTPX年1 854250 371783.234 247.58% 0.0075%
＜7366＞ LITALICO 745000 154476.88 222.59% 0.2231%
＜438A＞ インフキュリオン 1128900 165649.36 208.81% 0.0404%
＜4483＞ JMDC 3251900 1309366.3 194.76% -0.0964%
＜6480＞ 日トムソン 4106700 1282162.14 193.79% 0.2614%
＜5729＞ 日精鉱 135500 48631.42 189.71% -0.1594%
＜2251＞ JGBダブル 59890 9722.826 184% 0.0034%
＜5201＞ AGC 6877500 7916413.04 182.39% 0.0539%
＜5535＞ ミガロHD 1470600 82718.18 181.59% -0.1358%
＜1776＞ 三住道路 26400 10178.54 181.55% 0%
＜2674＞ ハードオフ 152100 69138.08 171.2% 0.0772%
＜2556＞ OneJリート 182270 89361.266 155.77% -0.006%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ 1940400 243693.96 154.55% 0.0936%
＜6466＞ TVE 109600 116474.6 154.42% -0.0634%
＜1803＞ 清水建 12725800 11201923.37 153.51% 0.1207%
＜4316＞ ビーマップ 1808900 79505.98 151.85% 0.2298%
＜4222＞ 児玉化 944600 284538.88 146.13% -0.0023%
＜6840＞ AKIBA 2326500 460169.04 145.19% 0.1096%
<7245> 大同メタ 1199900 292152.78 140.13% 0.0319%
<3371> ソフトクリエHD 136300 62883 139.7% -0.0961%
<4028> 石原産 1688200 1268505.42 133.09% -0.2009%
<6958> 日本CMK 2509300 458166.08 132.75% -0.0107%
<1436> グリーンエナシ 750300 326553.54 130.57% -0.0766%
<6366> 千代建 20848500 4701651.38 129.8% -0.0545%
<4385> メルカリ 5926700 6871809.74 128.96% -0.0303%
<5393> ニチアス 1919000 2100554.7 121.71% 0.1782%
<7593> VTHD 812000 127945.1 121.66% -0.0435%
<5947> リンナイ 1562500 1601078.58 121.33% -0.0343%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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