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出来高変化率ランキング（13時台）～ヤマシンフィルタ、メルカリなどがランクイン
*14:06JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ヤマシンフィルタ、メルカリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月12日 13:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4392＞ FIG 17055600 77823.62 389.04% 0.5029%
＜1591＞ NFJPX400 32141 66824.292 297.75% 0.0111%
＜7366＞ LITALICO 643100 154476.88 205.05% 0.2027%
＜438A＞ インフキュリオン 1033000 165649.36 198.74% 0.0528%
＜1305＞ iFTPX年1 533640 371783.234 193.63% 0.0097%
＜6480＞ 日トムソン 3963700 1282162.14 189.47% 0.2614%
＜4483＞ JMDC 2898100 1309366.3 180.94% -0.1001%
＜5535＞ ミガロHD 1319900 82718.18 168.46% -0.1242%
＜2251＞ JGBダブル 51050 9722.826 164.25% 0.0028%
＜6466＞ TVE 105300 116474.6 149.50% -0.0624%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ 1827500 243693.96 147.14% 0.0994%
＜4222＞ 児玉化 902900 284538.88 140.60% 0.0071%
＜6840＞ AKIBA 2131000 460169.04 134.67% 0.1413%
＜4316＞ ビーマップ 1521600 79505.98 130.35% 0.3105%
＜1436＞ グリーンエナシ 728800 326553.54 127.26% -0.0715%
＜5729＞ 日精鉱 77600 48631.42 126.21% -0.1075%
＜3371＞ ソフトクリエHD 119400 62883 123.53% -0.1038%
＜6366＞ 千代建 19759300 4701651.38 123.09% -0.0581%
＜6958＞ 日本CMK 2304600 458166.08 122.39% -0.0061%
＜4385＞ メルカリ 5567200 6871809.74 121.38% -0.0311%
<5201> AGC 4150300 7916413.04 118.61% 0.0998%
<5947> リンナイ 1488000 1601078.58 115.36% -0.0399%
<7593> VTHD 766000 127945.1 114.60% -0.0435%
<3168> MERF 335300 183535.64 108.50% 0.0645%
<5393> ニチアス 1721300 2100554.7 108.34% 0.1894%
<1673> 銀ETF 22280 93066.56 104.79% 0.0709%
<1776> 三住道路 14100 10178.54 103.86% 0.0005%
<8137> サンワテクノス 256500 320330.3 102.94% -0.0113%
<4617> 中国塗 848600 972801.1 98.82% -0.074%
<1969> 高砂熱 1916300 3437315.48 96.92% -0.0124%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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