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出来高変化率ランキング（13時台）～ヤマシンフィルタ、メルカリなどがランクイン

2026年5月12日 14:06

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記事提供元：フィスコ

*14:06JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ヤマシンフィルタ、メルカリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月12日　13:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4392＞ FIG　　　　　　 　17055600 　77823.62　 389.04% 0.5029%
＜1591＞ NFJPX400　 　32141 　66824.292　 297.75% 0.0111%
＜7366＞ LITALICO　 　643100 　154476.88　 205.05% 0.2027%
＜438A＞ インフキュリオン　 　1033000 　165649.36　 198.74% 0.0528%
＜1305＞ iFTPX年1　　 　533640 　371783.234　 193.63% 0.0097%
＜6480＞ 日トムソン　　　　 　3963700 　1282162.14　 189.47% 0.2614%
＜4483＞ JMDC　　　　　 　2898100 　1309366.3　 180.94% -0.1001%
＜5535＞ ミガロHD　　　　 　1319900 　82718.18　 168.46% -0.1242%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　51050 　9722.826　 164.25% 0.0028%
＜6466＞ TVE　　　　　　 　105300 　116474.6　 149.50% -0.0624%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ　 　1827500 　243693.96　 147.14% 0.0994%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　 　902900 　284538.88　 140.60% 0.0071%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　2131000 　460169.04　 134.67% 0.1413%
＜4316＞ ビーマップ　　　　 　1521600 　79505.98　 130.35% 0.3105%
＜1436＞ グリーンエナシ　　 　728800 　326553.54　 127.26% -0.0715%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　 　77600 　48631.42　 126.21% -0.1075%
＜3371＞ ソフトクリエHD　 　119400 　62883　 123.53% -0.1038%
＜6366＞ 千代建　　　　　　 　19759300 　4701651.38　 123.09% -0.0581%
＜6958＞ 日本CMK　　　　 　2304600 　458166.08　 122.39% -0.0061%
＜4385＞ メルカリ　　　　　 　5567200 　6871809.74　 121.38% -0.0311%
<5201> AGC　　　　　　 　4150300 　7916413.04　 118.61% 0.0998%
<5947> リンナイ　　　　　 　1488000 　1601078.58　 115.36% -0.0399%
<7593> VTHD　　　　　 　766000 　127945.1　 114.60% -0.0435%
<3168> MERF　　　　　 　335300 　183535.64　 108.50% 0.0645%
<5393> ニチアス　　　　　 　1721300 　2100554.7　 108.34% 0.1894%
<1673> 銀ETF　　　　　 　22280 　93066.56　 104.79% 0.0709%
<1776> 三住道路　　　　　 　14100 　10178.54　 103.86% 0.0005%
<8137> サンワテクノス　　 　256500 　320330.3　 102.94% -0.0113%
<4617> 中国塗　　　　　　 　848600 　972801.1　 98.82% -0.074%
<1969> 高砂熱　　　　　　 　1916300 　3437315.48　 96.92% -0.0124%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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