*12:48JST 日経平均は3日ぶり反発、ソフトバンクGが1銘柄で約187円分押し上げ_

12日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり122銘柄、値下がり103銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は反発。387.56円高の62805.44円（出来高概算13億2114万株）で前場の取引を終えている。

前日11日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は95.31ドル高の49704.47ドル、ナスダックは27.05ポイント高の26274.13で取引を終了した。和平案を巡り合意に至らず、戦争長期化を警戒し、寄り付き後、下落。半導体関連が支え、相場は上昇に転じたものの、原油価格や金利の上昇を警戒し伸び悩んだ。終盤にかけ、企業決算を好感した買い、半導体などハイテクが押し上げ、相場は続伸。ナスダックは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、12日の日経平均は200.84円高の62618.72円と3日ぶり反発して取引を開始した。その後は上げ幅を縮小する動きが見えたものの、プラス圏で推移した。トランプ米大統領は、戦闘終結に向けた米国側の提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」と自身のSNSに投稿したと報じられている。引き続き中東情勢には不透明感があるものの、東京市場も米国市場の流れを受けて、値がさハイテク株主導での上昇を見せた。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、三菱商＜8058＞、村田製＜6981＞、住友電＜5802＞、三井物＜8031＞、オリックス＜8591＞、ソニーG＜6758＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞、豊田通商＜8015＞、第一三共＜4568＞、ファナック＜6954＞、住友鉱＜5713＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、レーザーテック＜6920＞、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、信越化＜4063＞、テルモ<4543>、ダイキン<6367>、良品計画<7453>、ヤマハ<7951>、キーエンス<6861>、ディスコ<6146>、トヨタ<7203>、日東電<6988>、ベイカレント<6532>などの銘柄が下落。

業種別では、その他金融業、石油・石炭製品、鉱業などが上昇した一方で、水産・農林業、小売業、空運業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約187円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、フジクラ＜5803＞、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、三菱商＜8058＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約182円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、中外薬＜4519＞、レーザーテック＜6920＞、テルモ<4543>、良品計画<7453>、ヤマハ<7951>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 62805.44(+387.56)

値上がり銘柄数 122(寄与度+782.90)

値下がり銘柄数 103(寄与度-395.34)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5976 233 187.46

＜4062＞ イビデン 17315 1660 111.29

＜5803＞ フジクラ 7284 452 90.91

<6857> アドバンテ 28875 95 22.93

<8035> 東エレク 52290 210 21.12

＜8058＞ 三菱商事 5453 201 20.21

＜5802＞ 住友電気工業 11780 570 19.11

＜6981＞ 村田製作所 6184 224 18.02

＜6762＞ TDK 2969.5 33.5 16.84

＜285A＞ キオクシアHD 46630 690 16.19

＜6758＞ ソニーG 3468 96 16.09

＜8031＞ 三井物産 5879 230 15.42

＜8591＞ オリックス 5950 436 14.62

＜8015＞ 豊田通商 7130 139 13.98

＜6954＞ ファナック 7627 63 10.56

＜5713＞ 住友金属鉱山 10705 550 9.22

<6723> ルネサスエレクトロニ 3747 247 8.28

<8001> 伊藤忠商事 2031 48 8.05

<8725> MS＆AD 4275 251 7.57

<6506> 安川電機 6787 213 7.14



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 72780 -2270 -182.63

＜6098＞ リクルートHD 7559 -141 -14.18

＜4519＞ 中外製薬 7816 -137 -13.78

＜6920＞ レーザーテック 43190 -920 -12.34

<4543> テルモ 1913 -44 -11.80

<7453> 良品計画 3475 -168 -11.26

<7951> ヤマハ 1048.5 -99 -9.96

＜4063＞ 信越化 7515 -59 -9.89

<6861> キーエンス 79580 -2720 -9.12

<6146> ディスコ 72250 -1130 -7.58

<7203> トヨタ自動車 2827.5 -42.5 -7.12

<6532> ベイカレント 5070 -192 -6.44

<6367> ダイキン工業 24100 -190 -6.37

<6645> オムロン 6056 -132 -4.42

<3659> ネクソン 2589 -58.5 -3.92

<7011> 三菱重工業 4280 -104 -3.49

<4385> メルカリ 3784 -104 -3.49

<9433> KDDI 2511 -8.5 -3.42

<6526> ソシオネクスト 2283.5 -96.5 -3.23

<5332> TOTO 6984 -191 -3.20《CS》