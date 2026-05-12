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日経平均は3日ぶり反発、ソフトバンクGが1銘柄で約187円分押し上げ_

2026年5月12日 12:48

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記事提供元：フィスコ

*12:48JST 日経平均は3日ぶり反発、ソフトバンクGが1銘柄で約187円分押し上げ_
12日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり122銘柄、値下がり103銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は反発。387.56円高の62805.44円（出来高概算13億2114万株）で前場の取引を終えている。

前日11日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は95.31ドル高の49704.47ドル、ナスダックは27.05ポイント高の26274.13で取引を終了した。和平案を巡り合意に至らず、戦争長期化を警戒し、寄り付き後、下落。半導体関連が支え、相場は上昇に転じたものの、原油価格や金利の上昇を警戒し伸び悩んだ。終盤にかけ、企業決算を好感した買い、半導体などハイテクが押し上げ、相場は続伸。ナスダックは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、12日の日経平均は200.84円高の62618.72円と3日ぶり反発して取引を開始した。その後は上げ幅を縮小する動きが見えたものの、プラス圏で推移した。トランプ米大統領は、戦闘終結に向けた米国側の提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」と自身のSNSに投稿したと報じられている。引き続き中東情勢には不透明感があるものの、東京市場も米国市場の流れを受けて、値がさハイテク株主導での上昇を見せた。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、三菱商＜8058＞、村田製＜6981＞、住友電＜5802＞、三井物＜8031＞、オリックス＜8591＞、ソニーG＜6758＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞、豊田通商＜8015＞、第一三共＜4568＞、ファナック＜6954＞、住友鉱＜5713＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、レーザーテック＜6920＞、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、信越化＜4063＞、テルモ<4543>、ダイキン<6367>、良品計画<7453>、ヤマハ<7951>、キーエンス<6861>、ディスコ<6146>、トヨタ<7203>、日東電<6988>、ベイカレント<6532>などの銘柄が下落。

業種別では、その他金融業、石油・石炭製品、鉱業などが上昇した一方で、水産・農林業、小売業、空運業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約187円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、フジクラ＜5803＞、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、三菱商＜8058＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約182円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、中外薬＜4519＞、レーザーテック＜6920＞、テルモ<4543>、良品計画<7453>、ヤマハ<7951>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　62805.44(+387.56)

値上がり銘柄数 122(寄与度+782.90)
値下がり銘柄数 103(寄与度-395.34)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5976　 233　187.46
＜4062＞　イビデン　　　　　　 17315　 1660　111.29
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　7284　 452　 90.91
<6857>　アドバンテ　　　　　 28875　 95　 22.93
<8035>　東エレク　　　　　　 52290　 210　 21.12
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　5453　 201　 20.21
＜5802＞　住友電気工業　　　　 11780　 570　 19.11
＜6981＞　村田製作所　　　　　　6184　 224　 18.02
＜6762＞　TDK　　　　　　　2969.5　 33.5　 16.84
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 46630　 690　 16.19
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3468　 96　 16.09
＜8031＞　三井物産　　　　　　　5879　 230　 15.42
＜8591＞　オリックス　　　　　　5950　 436　 14.62
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　7130　 139　 13.98
＜6954＞　ファナック　　　　　　7627　 63　 10.56
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　 10705　 550　 9.22
<6723>　ルネサスエレクトロニ　3747　 247　 8.28
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　2031　 48　 8.05
<8725>　MS＆AD　　　　　　4275　 251　 7.57
<6506>　安川電機　　　　　　　6787　 213　 7.14


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 72780　 -2270 -182.63
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7559　 -141　-14.18
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7816　 -137　-13.78
＜6920＞　レーザーテック　　　 43190　 -920　-12.34
<4543>　テルモ　　　　　　　　1913　 -44　-11.80
<7453>　良品計画　　　　　　　3475　 -168　-11.26
<7951>　ヤマハ　　　　　　　1048.5　 -99　 -9.96
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7515　 -59　 -9.89
<6861>　キーエンス　　　　　 79580　 -2720　 -9.12
<6146>　ディスコ　　　　　　 72250　 -1130　 -7.58
<7203>　トヨタ自動車　　　　2827.5　 -42.5　 -7.12
<6532>　ベイカレント　　　　　5070　 -192　 -6.44
<6367>　ダイキン工業　　　　 24100　 -190　 -6.37
<6645>　オムロン　　　　　　　6056　 -132　 -4.42
<3659>　ネクソン　　　　　　　2589　 -58.5　 -3.92
<7011>　三菱重工業　　　　　　4280　 -104　 -3.49
<4385>　メルカリ　　　　　　　3784　 -104　 -3.49
<9433>　KDDI　　　　　　　2511　 -8.5　 -3.42
<6526>　ソシオネクスト　　　2283.5　 -96.5　 -3.23
<5332>　TOTO　　　　　　　6984　 -191　 -3.20《CS》

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