*12:08JST ミガロホールディングス---「クレイシアIDZ八丁畷」の投資用分譲住戸が完売

ミガロホールディングス＜5535＞は8日、子会社のプロパティエージェントが、自社開発オール顔認証マンション「クレイシアIDZ八丁畷」について、投資用分譲住戸の全戸を完売したと発表した。

同物件は、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入した、鍵がいらないオール顔認証マンションである。エントランス、宅配BOX、エレベーター、各住戸それぞれのオートロックを顔認証だけで解錠でき、両手がふさがっている場合でも顔だけで入館・入室できる。さらに、One Time機能により、同居しない家族や知人にも鍵を貸し出すことができる。

物件は神奈川県川崎市川崎区下並木57番地1に所在し、京急本線、JR南北線「八丁畷」駅から徒歩2分、京急本線「鶴見市場」駅から徒歩8分の立地である。「八丁畷」駅から「京急川崎」駅まで直通1分、「横浜」駅まで13分でアクセスできる。構造・規模は鉄筋コンクリート造地上5階建て、総戸数は77戸で、うち投資用は77戸である。《KT》