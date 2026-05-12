*12:00JST AZ-COM丸和ホールディングス---26年3月期は2ケタ増収・増益、物流事業・その他事業ともに2ケタ増収を達成

AZ-COM丸和ホールディングス＜9090＞は11日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比10.6%増の2,305.31億円、営業利益が同8.3%増の118.64億円、経常利益が同7.7%増の125.30億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同2.4%増の74.48億円となった。

物流事業は売上高2,273.77億円（前年同期比10.6％増）、セグメント利益116.50億円（同2.9％増）となった。新たな物流センターの立ち上げ関連費用や、既存物流センターの稼働率向上を目的とした統廃合に伴う一時的な費用等の影響があった。一方で、取引先増加による取扱物量や稼働車輌台数の増加に加え、全社的に推進する料金改定の成約増及び生産性向上の取り組みによる成果が上回った結果、増収増益となった。

その他は売上高31.54億円（前年同期比13.8％増）、セグメント利益5.27億円（同26.1％増）となった。ファイズホールディングスにおける情報システム事業及びアズコムデータセキュリティのBPO（ビジネスプロセス・アウトソーシング）に係る新規案件の受注が順調に寄与した結果、増収増益となった。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比8.4%増の2,500.00億円、営業利益が同16.3%増の138.00億円、経常利益が同11.7%増の140.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同11.4%増の83.00億円を見込んでいる。《KT》