*11:58JST NSW---26年3月期は増収、期末配当の増配を発表

NSW＜9739＞は11日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比4.8%増の524.31億円、営業利益が同13.5%減の52.90億円、経常利益が同10.3%減の55.33億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同1.3%増の37.09億円となった。

エンタープライズソリューションの受注高は162.77億円（前年同期比1.8%増）、売上高は163.49億円（同4.9%増）、営業利益は16.98億円（同25.6%減）となった。売上高は、既存顧客を中心とした小売業向けシステム開発と、金融・保険および官公庁向けの取り組みが増加したことにより、増収となった。利益は、経費増に加え、第3四半期に発生した不採算案件の影響により減益となった。

サービスソリューションの受注高は153.17億円（前年同期比3.4%増）、売上高は152.18億円（同6.0%増）、営業利益は5.33億円（同35.8%減）となった。売上高は、IoTシステム構築関連やデータマネジメントサービスが好調に推移し増収となった。利益は、経費増に加え、不採算案件の影響により減益となった。

エンベデッドソリューションの受注高は115.93億円（前年同期比3.2%増）、売上高は112.50億円（同1.6%増）、営業利益は16.09億円（同6.6%減）となった。売上高は、オートモーティブ分野とインダストリー分野が堅調に推移し増収となった。利益は、経費増の影響で減益となったが、計画値を上回る結果となった。

デバイスソリューションの受注高は97.69億円（前年同期比6.8%増）、売上高は96.12億円（同6.8%増）、営業利益は14.47億円（同13.3%増）となった。売上高は、引き続き半導体設計・開発分野が好調に推移し増収となった。利益は、経費増の影響はあったもののそれを上回る利益改善が図られ増益となった。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比3.0%増の540.00億円、営業利益は同2.1%増の54.00億円、経常利益は同1.5%減の54.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同1.1%増の37.50億円を見込んでいる。

また、同日、2026年3月期の期末配当金を前回予想から40.00円増配の85.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は125.00円（前期比40.00円増配）となる。《KT》