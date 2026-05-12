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出来高変化率ランキング（10時台）～LITALICO、JGBダブルなどがランクイン

2026年5月12日 10:43

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記事提供元：フィスコ

*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～LITALICO、JGBダブルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月12日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7366＞ LITALICO　 430000 　154476.88　 155.81% 0.1618%
＜2251＞ JGBダブル　　　　46970 　9722.826　 153.85% 0.0037%
＜4483＞ JMDC　　　　　　2062000 　1309366.3　 139.41% -0.099%
＜438A＞ インフキュリオン　　628300 　165649.36　 138.74% 0.137%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1284500 　79505.98　 108.44% 0.3105%
＜6480＞ 日トムソン　　　　　1954300 　1282162.14　 102.09% 0.2614%
＜6466＞ TVE　　　　　　　67400 　116474.6　 97.24% -0.0775%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　628300 　284538.88　 96.67% 0.0301%
＜6366＞ 千代建　　　　　　　15620800 　4701651.38　 94.68% -0.0557%
＜5535＞ ミガロHD　　　　　712400 　82718.18　 94.18% -0.1156%
＜1776＞ 三住道路　　　　　　13000 　10178.54　 94.13% 0.0005%
＜1591＞ NFJPX400　　5171 　66824.292　 93.34% 0.0125%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ　　1158100 　243693.96　 91.68% 0.1185%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　490700 　326553.54　 84.12% -0.0469%
＜4385＞ メルカリ　　　　　　4014400 　6871809.74　 83.16% -0.0102%
＜6840＞ AKIBA　　　　　1325500 　460169.04　 78.85% 0.1453%
＜7593＞ VTHD　　　　　　493500 　127945.1　 63.92% -0.0414%
＜3168＞ MERF　　　　　　216600 　183535.64　 58.37% 0.0756%
＜3371＞ ソフトクリエHD　　67400 　62883　 57.81% -0.0806%
＜3433＞ トーカロ　　　　　　553600 　916354.7　 54.98% -0.0287%
<8137> サンワテクノス　　　162400 　320330.3　 51.65% 0.0012%
<1904> 大成温　　　　　　　23000 　66987.2　 47.96% 0.0264%
<4598> DELTA－P　　　178400 　22643.3　 47.83% 0.005%
<7725> インタアクション　　248400 　328430.98　 46.07% -0.0457%
<6433> ヒーハイスト　　　　528700 　581009.12　 44.31% 0.0345%
<3444> 菊池製作　　　　　　1762600 　1971078.96　 43.35% 0.0468%
<9090> AZ－COM丸　　　551400 　317822.22　 42.97% -0.0864%
<7955> クリナップ　　　　　196800 　115932.3　 39.79% 0.0526%
<1673> 銀ETF　　　　　　12130 　93066.56　 37.23% 0.0783%
<4617> 中国塗　　　　　　　485700 　972801.1　 36.91% -0.0622%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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