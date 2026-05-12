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出来高変化率ランキング（10時台）～LITALICO、JGBダブルなどがランクイン
*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～LITALICO、JGBダブルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月12日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7366＞ LITALICO 430000 154476.88 155.81% 0.1618%
＜2251＞ JGBダブル 46970 9722.826 153.85% 0.0037%
＜4483＞ JMDC 2062000 1309366.3 139.41% -0.099%
＜438A＞ インフキュリオン 628300 165649.36 138.74% 0.137%
＜4316＞ ビーマップ 1284500 79505.98 108.44% 0.3105%
＜6480＞ 日トムソン 1954300 1282162.14 102.09% 0.2614%
＜6466＞ TVE 67400 116474.6 97.24% -0.0775%
＜4222＞ 児玉化 628300 284538.88 96.67% 0.0301%
＜6366＞ 千代建 15620800 4701651.38 94.68% -0.0557%
＜5535＞ ミガロHD 712400 82718.18 94.18% -0.1156%
＜1776＞ 三住道路 13000 10178.54 94.13% 0.0005%
＜1591＞ NFJPX400 5171 66824.292 93.34% 0.0125%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ 1158100 243693.96 91.68% 0.1185%
＜1436＞ グリーンエナシ 490700 326553.54 84.12% -0.0469%
＜4385＞ メルカリ 4014400 6871809.74 83.16% -0.0102%
＜6840＞ AKIBA 1325500 460169.04 78.85% 0.1453%
＜7593＞ VTHD 493500 127945.1 63.92% -0.0414%
＜3168＞ MERF 216600 183535.64 58.37% 0.0756%
＜3371＞ ソフトクリエHD 67400 62883 57.81% -0.0806%
＜3433＞ トーカロ 553600 916354.7 54.98% -0.0287%
<8137> サンワテクノス 162400 320330.3 51.65% 0.0012%
<1904> 大成温 23000 66987.2 47.96% 0.0264%
<4598> DELTA－P 178400 22643.3 47.83% 0.005%
<7725> インタアクション 248400 328430.98 46.07% -0.0457%
<6433> ヒーハイスト 528700 581009.12 44.31% 0.0345%
<3444> 菊池製作 1762600 1971078.96 43.35% 0.0468%
<9090> AZ－COM丸 551400 317822.22 42.97% -0.0864%
<7955> クリナップ 196800 115932.3 39.79% 0.0526%
<1673> 銀ETF 12130 93066.56 37.23% 0.0783%
<4617> 中国塗 485700 972801.1 36.91% -0.0622%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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