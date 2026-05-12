ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～クリナップ、ビーマップなどがランクイン

2026年5月12日 10:00

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～クリナップ、ビーマップなどがランクイン
クリナップ＜7955＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年3月期決算を発表した。営業利益は39.48億円（前期比90.7％増）。従来予想は32.00億円だった。商品拡販効果や販売価格改定効果の顕在化、原価低減、販管費の増加抑止等が寄与した。27年3月期営業利益は49.00億円（前期比24.1％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月12日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7366＞ LITALICO　 343000 　154476.88　 127.48% 0.2231%
＜438A＞ インフキュリオン　　535500 　165649.36　 118.54% 0.1235%
＜6466＞ TVE　　　　　　　59800 　116474.6　 83.76% -0.0735%
＜6366＞ 千代建　　　　　　　14158800 　4701651.38　 83.09% -0.0391%
＜1776＞ 三住道路　　　　　　11700 　10178.54　 81.77% 0.0005%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　532600 　284538.88　 77.36% 0.0285%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ　　973300 　243693.96　 71.51% 0.1319%
＜4385＞ メルカリ　　　　　　3468800 　6871809.74　 66.92% -0.021%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　887400 　79505.98　 62.83% 0.2608%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　391800 　326553.54　 61.29% -0.0184%
＜3433＞ トーカロ　　　　　　494800 　916354.7　 43.16% -0.0545%
＜8137＞ サンワテクノス　　　149000 　320330.3　 42.76% 0.0176%
＜5535＞ ミガロHD　　　　　430200 　82718.18　 39.4% -0.0982%
＜7593＞ VTHD　　　　　　373200 　127945.1　 35.15% -0.0311%
＜4598＞ DELTA－P　　　154900 　22643.3　 33.97% 0.0152%
＜1904＞ 大成温　　　　　　　20000 　66987.2　 33.81% 0.0207%
＜238A＞ 米債25H　　　　　311260 　40273.592　 32.73% -0.0045%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　1518600 　1971078.96　 29.36% 0.0828%
＜7725＞ インタアクション　　207200 　328430.98　 28.32% -0.0206%
<6433> ヒーハイスト　　　　443400 　581009.12　 27.84% 0.0506%
<9090> AZ－COM丸　　　464100 　317822.22　 26.26% -0.0718%
<3168> MERF　　　　　　156700 　183535.64　 25.02% 0.1205%
<5186> ニッタ　　　　　　　67800 　250612.3　 22.52% 0.0834%
<4617> 中国塗　　　　　　　407500 　972801.1　 19.81% -0.0681%
<133A> GX超短米　　　　　240908 　177396.793　 18.43% 0.0009%
<6173> アクアライン　　　　2824800 　93059.52　 16.73% -0.0681%
<9405> 朝日放送　　　　　　89800 　59580.98　 15.88% -0.035%
<1673> 銀ETF　　　　　　9350 　93066.56　 12.94% 0.0753%
＜7955＞ クリナップ　　　　　147100 　115932.3　 12.82% 0.0844%
<7066> ピアズ　　　　　　　24200 　9146.2　 12.58% 0.034%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

関連記事