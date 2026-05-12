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出来高変化率ランキング（9時台）～クリナップ、ビーマップなどがランクイン
*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～クリナップ、ビーマップなどがランクイン
クリナップ＜7955＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年3月期決算を発表した。営業利益は39.48億円（前期比90.7％増）。従来予想は32.00億円だった。商品拡販効果や販売価格改定効果の顕在化、原価低減、販管費の増加抑止等が寄与した。27年3月期営業利益は49.00億円（前期比24.1％増）予想。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月12日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7366＞ LITALICO 343000 154476.88 127.48% 0.2231%
＜438A＞ インフキュリオン 535500 165649.36 118.54% 0.1235%
＜6466＞ TVE 59800 116474.6 83.76% -0.0735%
＜6366＞ 千代建 14158800 4701651.38 83.09% -0.0391%
＜1776＞ 三住道路 11700 10178.54 81.77% 0.0005%
＜4222＞ 児玉化 532600 284538.88 77.36% 0.0285%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ 973300 243693.96 71.51% 0.1319%
＜4385＞ メルカリ 3468800 6871809.74 66.92% -0.021%
＜4316＞ ビーマップ 887400 79505.98 62.83% 0.2608%
＜1436＞ グリーンエナシ 391800 326553.54 61.29% -0.0184%
＜3433＞ トーカロ 494800 916354.7 43.16% -0.0545%
＜8137＞ サンワテクノス 149000 320330.3 42.76% 0.0176%
＜5535＞ ミガロHD 430200 82718.18 39.4% -0.0982%
＜7593＞ VTHD 373200 127945.1 35.15% -0.0311%
＜4598＞ DELTA－P 154900 22643.3 33.97% 0.0152%
＜1904＞ 大成温 20000 66987.2 33.81% 0.0207%
＜238A＞ 米債25H 311260 40273.592 32.73% -0.0045%
＜3444＞ 菊池製作 1518600 1971078.96 29.36% 0.0828%
＜7725＞ インタアクション 207200 328430.98 28.32% -0.0206%
<6433> ヒーハイスト 443400 581009.12 27.84% 0.0506%
<9090> AZ－COM丸 464100 317822.22 26.26% -0.0718%
<3168> MERF 156700 183535.64 25.02% 0.1205%
<5186> ニッタ 67800 250612.3 22.52% 0.0834%
<4617> 中国塗 407500 972801.1 19.81% -0.0681%
<133A> GX超短米 240908 177396.793 18.43% 0.0009%
<6173> アクアライン 2824800 93059.52 16.73% -0.0681%
<9405> 朝日放送 89800 59580.98 15.88% -0.035%
<1673> 銀ETF 9350 93066.56 12.94% 0.0753%
＜7955＞ クリナップ 147100 115932.3 12.82% 0.0844%
<7066> ピアズ 24200 9146.2 12.58% 0.034%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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