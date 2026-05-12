*09:32JST 南アフリカランド円今週の予想（5月11日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『原油高によるインフレ懸念とドル円相場の動向に挟まれ、神経質な展開になりそうだ』と述べています。

続けて、『南アフリカはエネルギーを輸入に頼っているため、原油価格の高騰は経常収支の悪化やインフレの主因となる』と述べています。

次に、『今週は12日に発表される失業率が注目される。南アフリカの慢性的な高失業率が悪化している場合、ランド売りの材料になる可能性がある』とし、『現在の政策金利は6.75％だが、今週は中銀総裁の発言などから、今後の利下げ開始時期についてのヒントを探る展開となろう。次回の中銀会合は5月28日の予定』と伝えています。

また、『中東情勢の緊張緩和への期待が高まると、リスク資産であるランドは買われやすくなるが、逆に地政学リスクが再燃すれば、安全資産である米ドルへ資金が逃げ、ランド安・円高が進みやすくなる』と述べ、『今週は米国のCPI、PPIといったインフレ指標が発表されるが、強い数字であればドル高が進みランド売りが進む可能性もある。ただ、原油高が景気の足枷と意識されているため、上値の重い展開が続きそうだ』と考察しています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.40円～9.80円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の5月11日付「南アフリカランド円今週の予想（5月11日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》