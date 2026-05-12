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個別銘柄戦略: 扶桑化学やTHKに注目
*09:06JST 個別銘柄戦略: 扶桑化学やTHKに注目
昨日11日の米株式市場でNYダウは95.31ドル高の49,704.47ドル、ナスダック総合指数は27.05pt高の26,274.13pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比535円高の62,935円。為替は1ドル＝157.10-20円。今日の東京市場では、営業利益が前期16.1％増・今期28.9％増予想で中期経営計画も発表した扶桑化学＜4368＞、営業利益が前期16.1％増・今期33.1％増予想と発表したダイヘン＜6622＞、営業利益が前期30.3％増・今期45.1％増予想と発表したイビデン＜4062＞、営業利益が前期18.6％増・今期13.9％増予想と発表した東急不HD＜3289＞、営業利益が前期10.4％増・今期19.4％増予想と発表した東京計器＜7721＞、営業利益が前期12.2％減だが今期28.9％増予想と発表したニッパツ＜5991＞、純利益が前期27.2％増・今期18.5％増予想と発表し発行済株式数の9.1％上限の自社株買いも発表したオリックス＜8591＞、27年3月期営業利益が34.4％増予想で発行済株式数の9.29％上限の自社株買いも発表した京急＜9006＞、26年6月期業績予想を上方修正したメルカリ＜4385＞、26年12月期業績予想を上方修正したTHK＜6481＞、親会社であるメディパル＜7459＞が1株6650円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したPALTAC＜8283＞などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期94.7％増に対し今期1.9％増予想と発表した平河ヒューテ＜5821＞、ユーロ円建CB発行と自社株買い・株主還元方針の変更を発表したJX金属＜5016＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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