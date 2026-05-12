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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比535円高の62935円
*08:38JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比535円高の62935円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.15円換算）で、ソフトバンクG＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、オリックス＜8411＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比535円高の62935円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は95.31ドル高の49704.47ドル、ナスダックは27.05ポイント高の26274.13で取引を終了した。和平案を巡り合意に至らず、戦争長期化を警戒し、寄り付き後、下落。半導体関連が支え、相場は上昇に転じたものの、原油価格や金利の上昇を警戒し伸び悩んだ。終盤にかけ、企業決算を好感した買い、半導体などハイテクが押し上げ、相場は続伸。ナスダックは過去最高値を更新し、終了した。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円99銭へ弱含んだのち、157円21銭まで上昇し、157円24銭で引けた。米4月中古住宅販売件数が予想を下回り、ドル売りが優勢となったが、トランプ大統領が米国提案の和平案に対するイランの回答を巡り受け入れられないとし協議が膠着、戦争終了への期待後退で、原油価格や金利の上昇で、ドルが底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.1764ドルから1.1788ドルまで上昇し、1.1779ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の次回会合での利上げ観測にユーロ買いが強まった。
NY原油先物6月限は堅調推移（NYMEX原油6月限終値：98.07 ↑2.65）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋2.65ドル（＋2.78％）の98.67ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（11日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8697 (JPXGY) MS&ADインシHD 27.60 4337 313 7.7
8
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1446 72 5.2
4
8411 (MFG.N) オリックス 36.74 5774 260 4.7
2
5802 (SMTOY) 住友電気工業 74.52 11711 501 4.4
7
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5029 213 4.4
2
「ADR下落率上位5銘柄」（11日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7751 (CAJPY) 任天堂 11.07 6959 -61 -0.8
7
8113 (UNICY) イオン 9.67 1520 -12 -0.7
8
6752 (PCRHY) ソニー 21.31 3349 -23 -0.6
8
4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.67 446 -2.8 -0.6
2
■そのたADR（11日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.00 2371 9
7
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.00 0.01 5500 -
8
8035 (TOELY) 住友商事 45.97 -0.16 7224 1
8
6758 (SONY.N) TDK 18.86 -0.18 2964 2
8
9432 (NTTYY) KDDI 16.04 -0.11 2521 1.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.97 -0.13 933 17.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.43 -0.47 4939 5
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.70 -1.44 5877 13
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.73 4843 13
8
4063 (SHECY) 信越化学工業 24.17 0.11 7597 2
3
8001 (ITOCY) 丸紅 347.57 -0.43 5462 4
4
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.81 0.12 6922 3
2
8031 (MITSY) 東京エレク 168.64 -4.86 53004 92
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7858 15
8
4568 (DSNKY) 第一三共 17.05 0.54 2679 3
0
9433 (KDDIY) 関西電力 7.56 0.04 2376
3
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.65 -0.20 994 -98
9
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 0.10 1676 5.
5
7267 (HMC.N) スズキ 45.66 -0.74 1794 10.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.64 0.87 6173
9
6902 (DNZOY) ファナック 24.17 -0.23 7597 3
3
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.32 -0.10 7958
5
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.96 -0.32 2194 -8.
5
8411 (MFG.N) オリックス 36.74 3.01 5774 26
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.46 -0.23 24295
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.36 -0.10 5142 -2
0
7741 (HOCPY) キヤノン 26.19 0.12 4116 2
4
6503 (MIELY) 三菱電機 83.16 -0.89 6534 8
7
6981 (MRAAY) 日東電工 19.83 -0.58 3116 1
5
7751 (CAJPY) 任天堂 11.07 0.65 6959 -6
1
6273 (SMCAY) SMC 26.39 -0.38 82944 62
4
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 0.04 354 3.
8
6146 (DSCSY) ディスコ 47.10 -2.40 74018 63
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.15 0.05 1909
8
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.65 0.00 5288 3
6
6702 (FJTSY) 富士通 21.19 -0.27 3330 -1
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.50 17.90 20351 -7
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.49 0.02 3297 -
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.98 -0.64 1883 1
8
8002 (MARUY) 三井物産 723.01 6.68 5681 3
2
6723 (RNECY) ルネサス 11.20 -0.30 3520 2
0
6954 (FANUY) 京セラ 18.36 0.15 2885 2
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.78 0.36 1476 9.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.60 0.18 4494
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.51 0.23 6680 6
5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.72 0.07 3055
0
6594 (NJDCY) 日本電産 4.35 0.24 2734 -1
6
6857 (ATEYY) シスメックス 8.39 -0.20 1318 -
7
4543 (TRUMY) テルモ 12.39 -0.17 1947 -1
0
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.39 0.06 1476 1
2
（時価総額上位50位、1ドル157.15円換
算）《AN》
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