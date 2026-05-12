関連記事
前日に動いた銘柄 part2テラドローン、グリーンエナ、津田駒など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テラドローン、グリーンエナ、津田駒など
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
アイスタイル＜3660＞ 424 -43
順調決算発表だが出尽くし感優勢。
任天堂＜7974＞ 7020 -647
今期業績見通しはコンセンサスを大幅に下振れ。
IHI＜7013＞ 2870 -189
28年3月期は営業減益の可能性とも。
ホシデン＜6804＞ 2493 -328
今期の営業減益予想を嫌気。
日本アクア＜1429＞ 691 -62
第1四半期は経常小幅減益に。
コロワイド＜7616＞ 1758.5 -85.5
先週決算発表もポジティブ視されず。
タムラ製作所＜6768＞ 900 -34
短期的な過熱感うつした利食い優勢か。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 5743 -388
英アームは先週末の戻りも鈍く。
日東紡績＜3110＞ 29090 -1310
目先の上値到達感も広がる。
日本ハム＜2282＞ 6078 -490
今期事業利益の減益見通しをマイナス視。
京成電鉄＜9009＞ 1068 -51
今期は連続営業減益見通しに。
リガク＜268A＞ 2956 -189
野村證券では投資判断を格下げ。
ヨドコウ＜5451＞ 1198 -131
今期は2ケタ減益・減配見通しで。
YKT＜2693＞ 330 +80
第1四半期営業益は通期計画を超過。
AKIBA＜6840＞ 757 +100
前期経常利益の上方修正を材料視。
サイバーステップホールディングス＜3810＞ 371 +80
先週末急伸に追随買い。
津田駒＜6217＞ 2235 +400
先週末のロボット関連株上昇が刺激か。
河西工業＜7256＞ 514 +80
先週末発表の上方修正引き続き評価。
トーシンHD＜9444＞ 247 -80
会社更生手続き開始を申し立て上場維持図る方針とするが。
ReYuu＜9425＞ 353 -80
先週末に急騰の反動で利食い売り。
オリコン<4800> 995 -138
今期経常増益率鈍化見通しなどマイナス視か。
塩水港精糖<2112> 427 -69
今期の大幅経常減益見通し嫌気。
ザイン<6769> 1134 -179
第1四半期は経常赤字が拡大。
フォースタ<7089> 1508 +149
営業利益が前期2.4倍・今期25.0％増予想。
コラントッテ<7792> 1482 +43
26年9月期業績予想を上方修正。
visumo<303A> 691 -112
27年3月期営業利益63.3％減予想。
JIG-SAW<3914> 3080 +181
第1四半期営業利益64.2％増で前週末急伸。11日も買い優勢。
ペットゴー<7140> 816 -22
26年3月期業績見込みを下方修正。
Rebase<5138> 580 -2
26年3月期業績見込みを上方修正。上値は重い。
海帆<3133> 242 -7
再生可能エネルギーを活用した売電開始期限を延長。
グリーンエナ<1436> 1788 +300
引き続き26年4月期業績見込みの上方修正が手掛かり。
AIAI<6557> 778 -132
営業利益が前期50.7％増に対し今期8.5％増予想と発表。
テラドローン<278A> 16400 +3000
防衛装備庁よりモジュール型UAV（ドローン）約1.15億円を受注。《CS》
スポンサードリンク