Delta-Fly　Pharma、DFP-10917の商標国際登録が完了

■「RADBALGO」「RADGAZEN」で中国含む国際登録、世界同一商品名で販売可能に

Delta-Fly Pharma<4598>(東証グロース)は5月11日、DFP-10917(Radgocitabine)のNDA承認取得時に必要となる商標について、「RADBALGO」および「RADGAZEN」の国際登録が完了したと発表した。中国を含む国際登録証明書が発行され、世界各国で同一商品名による販売が可能となった。

同剤は再発/難治性急性骨髄性白血病(R/R AML)患者を対象とした治療薬。販売権および製造権のライセンス導入に関心を示す欧米大手製薬企業の要望を踏まえ、同社はDFP-10917単剤による条件付きNDA(新薬承認申請)に向け、米国FDAとの協議準備を進めている。

米国FDAとの協議では、米国臨床第3相試験で強化療法を上回る効果を示した点や、TP53遺伝子変異を有するR/R AML患者への効果などが論点となる。さらに、DFP-10917とVenetoclaxの併用療法で良好な臨床第1/2相試験結果が得られたことを受け、二次治療AML患者を対象とする臨床第3相試験に向け、臨床第2相試験終了時相談を実施する予定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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