大塚商会、Excel業務をアプリ化する「たよれーる　CELF　Lite」を提供開始

■Excelの見た目と操作性を維持し、定型業務の標準化と効率化を支援

大塚商会<4768>(東証プライム)は5月11日、Excelを使用する定型業務を開発不要で業務アプリ化できるノーコードツール「たよれーる CELF Lite」を、5月12日から提供開始すると発表した。経費精算や見積書作成など、Excelで管理される業務における手入力ミスや属人化の解消を支援する。

同サービスは、Excel業務をそのまま業務アプリ化し、データをクラウド上で一元管理できる点が特徴。入力情報をあらかじめ設定することで誤入力などの人為的ミスを防ぎ、リアルタイム共有により担当者不在時でも必要なデータへアクセスできる。見た目や操作性はExcelに近く、新たなITスキルや特別な研修を必要としない。

SCSKが提供する「CELF」を中堅・中小企業向けに大塚商会が独自設計したオリジナルサービスで、導入しやすい価格体系とサポートを組み合わせる。提供価格は税別で月額5400円、9ユーザーまで利用可能。販売目標は年間200社とし、中堅・中小企業が無理なくDXを進める現実的な選択肢として展開する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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