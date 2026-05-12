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前日に動いた銘柄 part1物語コーポレーション、コナミグループ、サンワテクノスなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1物語コーポレーション、コナミグループ、サンワテクノスなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
日本郵船＜9101＞ 5471 -100
純利益は前期55.7％減・今期7.9％減予想。
AIRMAN＜6364＞ 1727 -388
27年3月期営業利益21.6％減予想。
住友ベーク＜4203＞ 6236 +690
営業利益は前期43.1％増・今期5.7％増予想。
帝人＜3401＞ 1569.5 +2.5
営業損益は前期707億円の赤字だが今期700億円の黒字予想。上値は重い。
Uアローズ＜7606＞ 2655 +178
発行済株式数の3.6％上限の自社株買い発表。
プレミアグループ＜7199＞ 2052 +208
税引前利益は前期25.8％増・今期23.0％増予想。
FIG＜4392＞ 509 +80
半導体先進パッケージICテスト用自動化装置開発を引き続き材料視。
サンワテクノス＜8137＞ 3955 +700
今期の大幅増益見通しが買いインパクトに。
インターアクション＜7725＞ 2271 +400
ソニーとTSMCがイメージセンサー提携に向け基本合意と伝わり。
クレスコ＜4674＞ 1660 +260
今期大幅増益見通しや自社株買い発表で。
物語コーポレーション＜3097＞ 4905 +700
想定以上の収益性改善で上振れ期待。
コナミグループ＜9766＞ 21090 +1960
ワールドカップ効果によるガイダンス上振れを織り込む。
五洋建設＜1893＞ 2066 +236
想定以上の好決算をポジティブに評価。
山口FG＜8418＞ 2899 +259
今期大幅増益見通しや自社株買い発表で。
イエローハット＜9882＞ 1650 +153
高水準の自社株買い発表を好感。
味の素＜2802＞ 5499 +469
7日発表の決算見直しの動きが優勢に。
インテリジェント ウェイブ＜4847＞ 1060 +65
特に材料ないが寄り付きから急伸。
ソニーグループ＜6758＞ 3372 +258
決算見直しの動き強まり再度買いが優勢に。
カチタス＜8919＞ 3475 +310
増益・増配計画を受けて買い安心感強まる展開。
ブラザー工業＜6448＞ 3480 +255
今期増益見通しや自社株買いを評価。
スクロール<8005> 1705 +108
今期大幅増配計画による利回り妙味の高まりが続く。
キオクシアHD<285A> 45940 +1450
先週末の米サンディスク大幅高を受けて。
ゲオHD<2681> 2028 +178
前期業績は大幅上振れ着地に。
三櫻工業<6584> 846 +55
データセンター関連として物色向かうか。
東海カーボン<5301> 1272.5 +82.5
一部で投資判断格上げの動きも観測。
日本たばこ産業<2914> 6164 +395
コンセンサス上回る第1四半期決算を評価。
JMDC<4483> 2665 -700
今期ガイダンスは市場予想を大幅下振れ。
デジタルアーツ<2326> 4240 -700
27年3月期業績見通しをマイナス視続く。
日本エム・ディ・エム<7600> 465 -65
今期の大幅減益見通しがインパクトに。
東京きらぼし<7173> 10220 -1270
株式売出による需給悪化懸念で。
東急建設<1720> 1303 -125
今期の増益率鈍化見通しをマイナス視。
島精機製作所<6222> 897 -137
今期の利益水準見通しなどマイナス視。
マルマエ<6264> 2347 -218
公募・売出の実施を発表している。
シグマクシス<6088> 573 -63
決算サプライズなく売りが先行へ。《CS》
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