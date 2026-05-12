*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1物語コーポレーション、コナミグループ、サンワテクノスなど

銘柄名<コード>11日終値⇒前日比

日本郵船＜9101＞ 5471 -100

純利益は前期55.7％減・今期7.9％減予想。

AIRMAN＜6364＞ 1727 -388

27年3月期営業利益21.6％減予想。

住友ベーク＜4203＞ 6236 +690

営業利益は前期43.1％増・今期5.7％増予想。

帝人＜3401＞ 1569.5 +2.5

営業損益は前期707億円の赤字だが今期700億円の黒字予想。上値は重い。

Uアローズ＜7606＞ 2655 +178

発行済株式数の3.6％上限の自社株買い発表。

プレミアグループ＜7199＞ 2052 +208

税引前利益は前期25.8％増・今期23.0％増予想。

FIG＜4392＞ 509 +80

半導体先進パッケージICテスト用自動化装置開発を引き続き材料視。

サンワテクノス＜8137＞ 3955 +700

今期の大幅増益見通しが買いインパクトに。

インターアクション＜7725＞ 2271 +400

ソニーとTSMCがイメージセンサー提携に向け基本合意と伝わり。

クレスコ＜4674＞ 1660 +260

今期大幅増益見通しや自社株買い発表で。

物語コーポレーション＜3097＞ 4905 +700

想定以上の収益性改善で上振れ期待。

コナミグループ＜9766＞ 21090 +1960

ワールドカップ効果によるガイダンス上振れを織り込む。

五洋建設＜1893＞ 2066 +236

想定以上の好決算をポジティブに評価。

山口FG＜8418＞ 2899 +259

今期大幅増益見通しや自社株買い発表で。

イエローハット＜9882＞ 1650 +153

高水準の自社株買い発表を好感。

味の素＜2802＞ 5499 +469

7日発表の決算見直しの動きが優勢に。

インテリジェント ウェイブ＜4847＞ 1060 +65

特に材料ないが寄り付きから急伸。

ソニーグループ＜6758＞ 3372 +258

決算見直しの動き強まり再度買いが優勢に。

カチタス＜8919＞ 3475 +310

増益・増配計画を受けて買い安心感強まる展開。

ブラザー工業＜6448＞ 3480 +255

今期増益見通しや自社株買いを評価。

スクロール<8005> 1705 +108

今期大幅増配計画による利回り妙味の高まりが続く。

キオクシアHD<285A> 45940 +1450

先週末の米サンディスク大幅高を受けて。

ゲオHD<2681> 2028 +178

前期業績は大幅上振れ着地に。

三櫻工業<6584> 846 +55

データセンター関連として物色向かうか。

東海カーボン<5301> 1272.5 +82.5

一部で投資判断格上げの動きも観測。

日本たばこ産業<2914> 6164 +395

コンセンサス上回る第1四半期決算を評価。

JMDC<4483> 2665 -700

今期ガイダンスは市場予想を大幅下振れ。

デジタルアーツ<2326> 4240 -700

27年3月期業績見通しをマイナス視続く。

日本エム・ディ・エム<7600> 465 -65

今期の大幅減益見通しがインパクトに。

東京きらぼし<7173> 10220 -1270

株式売出による需給悪化懸念で。

東急建設<1720> 1303 -125

今期の増益率鈍化見通しをマイナス視。

島精機製作所<6222> 897 -137

今期の利益水準見通しなどマイナス視。

マルマエ<6264> 2347 -218

公募・売出の実施を発表している。

シグマクシス<6088> 573 -63

決算サプライズなく売りが先行へ。《CS》