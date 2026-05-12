ROXX、「AIフィードバックシステム」を本格導入、面談品質の標準化とCA育成を加速

■発話比率や質問手法をスコア化、面談後数分以内に具体的な改善点を提示

ROXX<241A>(東証グロース)は5月11日、転職プラットフォーム「Zキャリア」において、AIが商談や面談の品質を向上させる「AIフィードバックシステム」を独自開発し、社内のキャリアアドバイザー(CA)への本格導入を開始したと発表した。あわせて、営業職を含む外部提供を視野に入れた開発にも本格着手した。

同システムは、面談内容をハイパフォーマーのデータとリードタイムなく比較・分析し、多角的な解析・評価からフィードバックまでを一気通貫で実行する。面談ログを自動解析し、「CAと求職者の発話比率」「質問手法」「ヒアリングすべき重要テーマの網羅率」などをスコア化するほか、「傾聴と共感」「提案力」などの項目ごとに具体的な良かった点や改善点を自動生成する。

同社は、従来「暗黙知」にとどまっていたハイパフォーマーのノウハウを「形式知」に変換し、マネージャーの経験に依存していた指導プロセスの平準化を図る。今後は、CAの早期戦力化を支援する「AIロープレ」と同システムを連携させ、ハイパフォーマー基準の育成プロセスと自律的な学習サイクルの構築を進める方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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