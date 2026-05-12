D&Mカンパニー、株主優待制度を導入、300株以上保有株主に電子ギフトを贈呈

■毎年11月末を権利確定日とし、Amazonギフトカードなどを選べる形式を想定

D&Mカンパニー<189A>(東証グロース)は5月11日、株主優待制度の導入を発表した。株主の日頃の支援に応えるとともに、投資家層の拡大、中長期保有の促進、株式流動性の向上、同社に対する認知度向上を図る狙い。成長戦略投資に向けた内部留保を優先しつつ、市場の平均的な配当性向を目指す基本方針に変更はない。

同制度は毎年11月末日を権利確定日とし、同社普通株式300株以上を保有する株主を対象に、優待原資1000万円を基礎として算定される電子ギフトを贈呈する。電子ギフトはAmazonギフトカードのほか、各種デジタルポイントなどから選べる形式を想定している。

初回の権利確定日は2026年11月末日。2026年5月末日および同年11月末日の両基準日に300株以上を保有し、株主番号が同一の場合は2口付与の対象となる。2027年11月末日以降も、前年11月末日から当年11月末日まで300株以上を継続保有し、株主番号が同一の株主を2口付与対象とする。基準日から3か月以内を目途に案内を発送する予定で、2026年5月期連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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