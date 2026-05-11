関連記事
東証グロ－ス指数は4日続伸、ドローン関連などに物色
*17:18JST 東証グロ－ス指数は4日続伸、ドローン関連などに物色
東証グロース市場指数 1079.04 +16.17／出来高 4億472万株／売買代金 2914億円東証グロース市場250指数 842.66 +14.31／出来高 1億8548万株／売買代金 2711億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって4営業日続伸。値上がり銘柄数は256、値下がり銘柄数は299、変わらずは36。
8日の米国市場でダウ平均は12.19ドル高の49609.16ドル、ナスダックは440.88ポイント高の26247.08で取引を終了。雇用統計の安定した結果を受け、労働市場や経済に楽観的見方が強まり、寄り付き後、上昇。中東情勢への懸念は存続していたものの、半導体株などが強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新した。ダウは失速するも終盤にかけて持ち直し終了。
東証グロース市場指数は上昇してスタート。その後も上げ幅を拡大したが、日経平均が弱含んだこともあって、前場中頃からは伸び悩む展開に。後場に入ると再度強含み1090.96ptまで上昇したものの、中盤以降は上げ幅を縮め、結局は前引け水準で終えている。
個別では、23.61％高となったブルーイノベ＜5597＞が上昇率トップに。また、防衛装備庁が実施した一般競争入札において、国産ドローン「モジュール型UAV(汎用型)教育用」300式を落札し、総額約1.15億円の製造請負契約を締結したと発表したテラドローン＜278A＞も急騰。米国子会社がカナダ市場での本格展開を開始すると発表したACSL＜6232＞も大幅に上昇した。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、データセクション＜3905＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、犬猫生活＜556A＞、グリーンエナ＜1436＞、カルナバイオ＜4572＞などがランクイン。
一方、14.51％安となったAIAIグループ＜6557＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、QDレーザ＜6613＞、OTS＜4564＞が下落。その他値下がり率上位銘柄では、visumo＜303A＞、VALUENEX＜4422＞、ビーマップ＜4316＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、フリー＜4478＞やMTG＜7806＞、トライアル＜141A＞などが上昇した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5597|ブルーイノベ | 2618| 500| 23.61|
2| 278A|テラドローン | 16400| 3000| 22.39|
3| 556A|犬猫生活 | 4105| 700| 20.56|
4| 1436|グリーンエナジー | 1788| 300| 20.16|
5| 4572|カルナバイオ | 470| 72| 18.09|
6| 6232|ＡＣＳＬ | 3430| 503| 17.18|
7| 4055|ティアンドエスＧ | 2567| 367| 16.68|
8| 6173|アクアライン | 44| 6| 15.79|
9| 558A|ＳＱＵＥＥＺＥ | 3855| 515| 15.42|
10| 186A|アストロスケール | 1779| 209| 13.31|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6557|ＡＩＡＩ | 778| -132| -14.51|
2| 303A|ｖｉｓｕｍｏ | 691| -112| -13.95|
3| 4564|ＯＴＳ | 21| -3| -12.50|
4| 6613|ＱＤレーザ | 1688| -165| -8.90|
5| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 932| -88| -8.63|
6| 4316|ビーマップ | 161| -15| -8.52|
7| 4888|ステラファーマ | 487| -43| -8.11|
8| 504A|イノバセル | 599| -51| -7.85|
9| 7376|ＢＣＣ | 1105| -93| -7.76|
10| 554A|バトンズ | 1701| -140| -7.60|《FA》
スポンサードリンク