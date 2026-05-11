*17:02JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、為替介入に警戒続く

11日の東京市場でドル・円は伸び悩み。中東情勢の先行き不透明感から原油相場は再び堅調となり、ドル買い先行で午前中に156円75銭から157円17銭まで上昇。ただ、日本の為替介入への警戒感から上値の重い展開に。日経平均株価の軟調地合いで、円売りは後退した。

・ユ-ロ・円は184円40銭から184円88銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1748ドルから1.1774ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値63,203.44円、高値63,385.04円、安値62,380.62円、終値62,417.88円(前日比295.77円安)

・17時時点：ドル・円157円10-20銭、ユ-ロ・円184円90-00銭

【要人発言】

・ネタニヤフ・イスラエル首相

「イランは代理勢力の支援を継続、弾道ミサイルを開発中

「イランの戦闘能力に打撃を与えたが、さらに作業が必要」

【経済指標】

・中国・4月消費者物価指数：前年比+1.2％（3月：+1.0％）

・中国・4月生産者物価指数：前年比+2.8％（3月：+0.5％）《TY》